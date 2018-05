Pd | assemblea tra fischi e polemiche | congelate le dimissioni di Renzi

Pd - al via l’assemblea : rischio conta tra renziani e il resto del partito. Segui la diretta dall’hotel Ergife : Al via l’assemblea del Partito democratico, in diretta streaming dall‘Ergife. All’ordine del giorno le dimissioni del segretario nazionale e gli adempimenti conseguenti, con il rischio concreto di una drammatica conta tra i renziani e il resto del partito, sullo sfondo di una nuova paventata scissione L'articolo Pd, al via l’assemblea: rischio conta tra renziani e il resto del partito. Segui la diretta dall’hotel ...

assemblea PD : due mozioni contrapposte - partito spaccato : All’Hotel Ergife di Roma doveva essere un appuntamento decisivo per la ricomposizione delle divergenze all’interno del partito Democratico, invece l’inizio non è quello che in molti si aspettavano. La maggioranza ha evidentemente tentato di depotenziare l’evento, non raggiungendo alcuna intesa con la minoranza in vista della nomina del nuovo segretario. Secondo quanto riferisce ‘Repubblica.it’, fonti vicine alla minoranza del PD avrebbero ...

assemblea Pd - nessuna intesa tra Renzi e le altre correnti : i dem si preparano alla conta. ‘Discontinuità - avanti con Martina’ : Una prova di forza, salvo improbabili intese a un minuto dalla conta. Parte così, l’Assemblea nazionale del Pd. Le trattative tra le varie correnti dem continueranno, ma sembra lontana una stretta di mano tra Matteo Renzi e le altri componenti che sono intenzionate a chiedere di votare Maurizio Martina come segretario. Uno scenario, quello dell’investitura ufficiale dell’attuale reggente, che ai Renziani non piace. C’è un ...

assemblea Nazionale Pd a Roma/ Verso il Congresso o Martina nuovo Segretario : scontro tra Renzi e le minoranze : Assemblea Nazionale Pd a Roma: Verso nuovo Congresso o Martina Segretario. Renzi vuole evitare conte interne e offre mediazione: scontro con le minoranze di Orlando e Franceschini(Pubblicato il Sat, 19 May 2018 06:45:00 GMT)

ACSM-AGAM - via libera da assemblea a progetto di integrazione tra multiutility : Teleborsa, - Si concretizza il progetto di partnership tra alcune utilities del Nord Ital i a . L'assemblea straordinaria di ACSM-AGAM ha approvato la fusione per incorporazione di A2A Idro4, ACEL ...

Lega B - assemblea straordinaria il 21 maggio su seconde squadre : Il presidente della Lega Serie B, Mauro Balata, in accordo con il comitato esecutivo e con il consiglio direttivo, ha convocato d’urgenza per lunedì 21 maggio alle ore 12 presso la sede di via Rosellini a Milano un’assemblea straordinaria della Lega B con all’ordine del giorno, principalmente, la discussione sul comunicato ufficiale Figc N.42 dell’11 maggio 2018 in merito all’introduzione delle seconde squadre nel ...

MDP in assemblea : 'Sciogliamoci tutti in un nuovo partito della sinistra' Video : Si è svolta nella giornata di questo sabato 12 maggio l'assemblea nazionale di Articolo Uno -MDP che ha riunito alcune centinaia di persone in un hotel romano per discutere del proprio futuro e di come prore nel percorso di Liberi e Uguali, di cui nella sostanza Mpd è il socio di maggioranza, esprimendo di fatto la maggior parte dei parlamentari in carica. Vediamo i passaggi salienti di quello che è stato detto nel corso delle sei ore di ...

assemblea di Lega B - trattativa privata per il pacchetto Dirette tv 2018 - 2021 : Assemblea di Lega B oggi in via Rosellini a Milano. Presenti 21 società. Nelle comunicazioni il presidente Mauro Balata ha informato della volontà di caratterizzare i playoff e i playout con una campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi per la Fondazione Ospedale del Bambino Gesù, il più grande centro pediatrico d’Europa. L’Assemblea, informata dal presidente Balata che nessuna delle tre ...