Pd | ancora non c' è intesa | odg renziani per congresso subito DIRETTA

Allan : “non abbiamo ancora vinto ma possiamo farlo se resta Sarri” : “Continuare con questo allenatore che ci fa giocare bene sarebbe importante, anche noi in campo ci divertiamo. Dispiace non aver vinto ancora nulla, ma possiamo farlo se manteniamo Sarri”. Il centrocampista del Napoli Allan spera che l’allenatore Maurizio Sarri resti sulla panchina degli azzurri. “Il presidente ha dimostrato di aver voglia di tenere il mister. Secondo me è giusto perché ha fatto crescere tanti giocatori e ...

Pd : ancora non c'è intesa - odg renziani per congresso subito : ... è "necessaria - si legge nel testo, visionato dall'Ansa - una riflessione ampia che coinvolga tutti i nostri iscritti e militanti, sul futuro del nostro partito e sulla proposta politica da avanzare ...

Rolex Capri Sailing Week – Cannonball e Supernikka trionfano ancora : Rolex Capri Sailing Week – Day 2. Maxi: Pepe Cannonball e Supernikka vincono ancora. Mylius: Oscar 3 vince la prova di oggi, ma Ars Una resta al comando. Prova ridotta per la Maxi Yacht Capri Trophy che, dopo l’annullamento della costiera tra Faraglioni e Li Galli, regatano Tra Capri e Sorrento su un percorso di circa 20 miglia Dopo l’annullamento della prova costiera dedicata ai Maxi ed ai Mylius, a causa del vento debole, la flotta ha ...

Al Bano - Amici serale 2018 con Romina Power?/ La cantante non conferma : ancora dubbi sulla sua presenza : Al Bano e Romina Power questa sera saranno ospiti nel serale di Amici 2018? Per il momento, nessuna conferma sulla presenza della cantante, che potrebbe lasciare il suo ex da solo sul palco.(Pubblicato il Sat, 19 May 2018 06:50:00 GMT)

Il programma definitivo pronto solo stamane. Ma non c'è ancora il nome del premier : Il capo politico del MoVimento si dice pronto a mettersi da parte. Il leghista avverte: 'Comunque vada, lunedì andremo da Mattarella' -

Gdpr - 93% aziende ancora non totalmente conforme : Roma, 18 mag. , askanews, A soli sette giorni dal 25 maggio, data di entrata in vigore del nuovo regolamento Ue sulla privacy, il cosiddetto Gdpr, il 93% delle imprese non è ancora totalmente conforme ...

Mps - titolo ancora in calo. Salvini : non massacrato da noi : Mps ancora in calo a Piazza Affari: dopo essere stato sospeso in apertura, il titolo è rientrato agli scambi con una perdita dell'1% a 2,9 euro. Dopo le indiscrezioni sul contratto di governo fra Lega ...

“Cosa non darei per vedere ancora quel ghigno” - le strazianti parole della sorella di Hayden ad un anno dal tragico incidente di Nicky [GALLERY] : E’ passato un anno da quel terribile schianto che ha tolto la vita a Nicky Hayden: le parole della sorella Kathleen un anno dopo sono commoventi Una giornata come tante altre, un allenamento in bici e un bacio di ‘arrivederci’ alla sua amata fidanzata. Nessuno poteva mai aspettarsi ciò che è poi accaduto: uno schianto fatale, costato caro, troppo caro, a Nicky Hayden, lo scorso 17 maggio. E’ passato un anno esatto da quel ...

Draft NBA - Luka Doncic spaventa tutti : 'Futuro in NBA? Non ho ancora deciso' : Anche senza considerare l'aspetto motivazionale della vicenda " ovverosia la voglia del giovane di misurarsi con il livello cestistico più alto del mondo ", diventa difficile pensare che Doncic ...

Garante Privacy : "Rousseau non è ancora sicuro" : La piattaforma Rousseau ancora non è sicura e capace di garantire la Privacy dei suoi iscritti. E' quanto evidenzia il Garante della Privacy in un provvedimento datato 16 maggio che, se da un lato ...

Gigi - l'orgoglio dietro l'addio «Non mi sento ancora finito» : Davide Pisoni nostro inviato a Torino C'è tutto Gianluigi Buffon nell'ultimo tuffo. l'addio alla Juventus , e alla Nazionale, si trasforma nella sintesi dell'uomo e del campione. Andrea Agnelli è al ...

Gigi - l'orgoglio dietro l'addio : "Non mi sento ancora finito" : nostro inviato a TorinoC'è tutto Gianluigi Buffon nell'ultimo tuffo. l'addio alla Juventus (e alla Nazionale) si trasforma nella sintesi dell'uomo e del campione. Andrea Agnelli è al suo fianco, il presidente che si fa chiamare per nome dal suo capitano perché una storia fatta più di vittorie che di anni, fa saltare i copioni. E così "Gigi è la persona che più ha frequentato casa mia nell'ultimo anno", rivela Agnelli. E quando gli passa la ...

Ubisoft : The Division 2 e un titolo di "un franchise non ancora annunciato" arriveranno entro marzo 2019 : Durante la conference call finanziaria relativa all'anno fiscale 2017-18, Alain Martinez, Chief Financial Officer di Ubisoft, ha parlato dei piani di rilascio per i titoli della società nell'anno fiscale in corso.Secondo l'editore, tre giochi AAA arriveranno entro quest'anno fiscale, che sono The Crew 2 (in uscita il 29 giugno), Tom Clancy's The Division 2 e un titolo di un "franchise non annunciato".Come riporta Dualshockers, questo significa ...

M5s-Lega - non c'è ancora l'accordo Salvini : "Entro lunedì o la parola al Colle Né io né Di Maio saremo il premier" : Un incontro lungo più di tre ore tra i leader di Lega e M5s, poi il tavolo tecnico. Restano le distanze, ma si va verso un accordo