pat * Turismo e bollicine di montagna | il TrentinO si promuove a New York | promozione

Viaggi & Turismo : il Canada in houseboat lungo il Canale Rideau - patrimonio mondiale dell’UNESCO : Scoprire il Canada in modalità slow, a bordo di una casa galleggiante Le Boat, è un modo originale per conoscere questa terra, tra straordinarie bellezze naturali e un ricco patrimonio culturale. Il Canale Rideau – il più antico ancora operativo nel Nord America e una delle più grandi opere di ingegneria del XIX secolo, oggi patrimonio mondiale dell’UNESCO – è pronto a svelare lungo il suo percorso una serie di tesori che ...

Ecco che impatto ha il turismo sul nostro clima : Si sente già aria di vacanze estive, ma sappiamo realmente qual è l’impatto che i nostri viaggi hanno sull’ambiente a livello di emissioni di gas serra? A dirci qual è l’impronta del turismo globale sul clima sono i ricercatori dell’Università di Sydney che, nell’articolo appena pubblicato da Nature climate Change, l’hanno quantificata dall’inizio alla fine, dai voli aerei ai souvenir. Quello che ne è emerso è che le emissioni di gas serra ...

Roma «patrimonio» dell'inciviltà Zero regole e turismo straccione : Altro che Venezia. Se il sindaco della città lagunare Luigi Brugnaro per il ponte del 1° maggio ha varato regole ferree sull'uso piazze e calli per far fronte al previsto assalto di turisti, a Roma l'...

A Rimini il patto : Emilia Romagna e Marche insieme per promuovere il turismo : ... ma anche l'impegno reale della politica a favore dello sviluppo turistico, risorsa ormai considerata, non più soltanto a parole, fondamentale per l'economia e la ripresa economica del paese. La '...

Due convegni a Taranto e a Castellaneta sul turismo per l’anno europeo del patrimonio culturale : Taranto – Il 2018 è l’anno europeo del patrimonio culturale: è “un anno per riflettere e dialogare sul valore che

Olimpiadi : Federturismo Veneto - Dolomiti patrimonio Unesco scenario incomparabile : Venezia, 29 mar. (AdnKronos) – ‘Dal presidente Luca Zaia apprendo con sollievo che esiste ancora la possibilità di candidare le Dolomiti per le Olimpiadi del 2026. Troverei altrimenti bizzarro che un Paese che si propone per un evento così prestigioso tralasciasse l’ipotesi di ambientarlo in un comprensorio altrettanto prestigioso, patrimonio dell’Unesco, qual è quello delle Dolomiti”. Così Marco Michielli, ...

Turismo : Federalberghi - Veneto - Trentino Alto Adige e Fvg unite nel patto Dolomiti : Venezia, 14 mar. (AdnKronos) - Il Veneto assieme al Friuli Venezia Giulia e alle province autonome di Trento e Bolzano daranno vita al più grande comprensorio sciistico del mondo. Ne sono convinti i presidenti delle rispettive Federalberghi, che ieri si sono riuniti a Roma per costituire un gruppo d