Parma in Serie A | Lucarelli ancora stenta a crederci!

Notte di festa a Parma per la promozione in serie A : Roma, 19 mag. , askanews, Notte di festa a Parma per la promozione della squadra in serie A. Gli emiliani tornano nella massima serie centrando la terza promozione di fila dopo il fallimento. Ultima ...

Parma - nessuno come te : dalla D alla Serie A - tre promozioni di fila : Provate a spiegarlo ad Alessandro Lucarelli , simbolo e leader del Parma riemerso dal punto più basso della propria storia. Dall'inferno del crac societario culminato nella discesa tra i dilettanti al ...

Parma - è festa serie A tre anni dopo il fallimento : Il Parma batte 2-0 in trasferta lo Spezia nella 42esima ed ultima giornata di serie B e torna nella massima serie dopo il fallimento del 2015 e la ripartenza dalla serie D....

Il Parma torna in Serie A : Dopo l'incubo del fallimento, il Parma dopo tre anni torna in Serie A. I ducali vincono l'ultima in trasferta a La Spezia e finiscono a pari punti col Frosinone, ma premiati dalla differenza reti ...

Notte di festa a Parma per il ritorno in Serie A : La favola del Parma che torna in Serie A. L’amarezza del Frosinone che pareggia 2-2 in casa contro il Foggia. Ad

Serie B - 42ma giornata - suicidio Frosinone. Il Parma torna in Serie A : I crociati superano 2-0 lo Spezia e, grazie al clamoroso pareggio del Foggia contro il Frosinone , 2-2, , festeggiano la promozione in massima Serie. Il Palermo batte 2-0 la Salernitana e chiude al 4° ...

Il Parma è tornato in Serie A : Con un vittoria all'ultima giornata di campionato: è la sua terza promozione consecutiva dalla Serie D The post Il Parma è tornato in Serie A appeared first on Il Post.

Parma in Serie A e nella storia - c’è anche un pezzo di Reggina : Ceravolo e Barillà grandi protagonisti : Clamoroso nel campionato di Serie B, ultima giornata con risultati e verdetti a sorpresa. Il Frosinone non è andato oltre il pareggio nel match davanti al pubblico amico contro il Foggia, ne approfitta il Parma che vince sul campo dello Spezia e vola nel campionato di Serie A. Festa incredibile per la terza promozione consecutiva, il Parma entra nella storia e nel successo grandi protagonisti due ex Reggina. Stiamo parlando di Fabio Ceravolo, ...

Calcio : il Parma torna in Serie A nella ‘notte dei miracoli’. Il Frosinone fermato dal Foggia allo Stirpe : Serviva un miracolo sportivo al Parma di D’Aversa: vittoria a La Spezia e mancato successo del Frosinone in casa contro il Foggia. E così è stato. Il pareggio all’89’ dei rossoneri, al Benito Stirpe (2-2) rende decisiva la vittoria dei ducati in trasferta, per merito delle reti di Ceravolo e Cicciretti. Una partita incredibile costellata anche da un rigore fallito da Gilardino (La Spezia), il grande ex, al 28′ del primo ...