Papa | Paolo VI e Romero santi in Vaticano il 14 10

Papa Giovanni Paolo II contro la Mafia : A 25 anni dall'anatema di Karol Wojtyla, la ricostruzione della svolta antiMafia della Chiesa, continuata poi dal lavoro di Ratzinger e Papa Francesco

Mafia - lettera dei vescovi siciliani 25 anni dopo l’anatema di Papa Giovanni Paolo II : “Problema che tocca anche la Chiesa” : Una lettera diffusa a venticinque anni dall’appello di Giovanni Paolo II per ribadire che “la Mafia continua a esistere e a ordire le sue trame mortali“. Gli autori? I vescovi siciliani della Conferenza episcopale italiana, che in questo modo hanno voluto ricordare l’anatema contro Cosa nostra di Papa Wojtyla dalla Valle dei Templi di Agrigento. I vescovi ribadiscono che “la Mafia è peccato”, “la Mafia è ...

ALDO MORO - 40 ANNI DOPO L’OMICIDIO DELLE BR/ La preghiera di Papa Paolo VI e il dolore per un amico : Omicidio ALDO MORO, 40 ANNI fa ritrovamento in Via Caetani a Roma: tra misteri, Br e accuse. Gentiloni, "suo delitto pesa sulla coscienza della Repubblica". Il celebre discorso del 1968(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 16:35:00 GMT)

Paolo VI e Oscar Romero santi - 19 maggio concistoro con il Papa : Roma, 3 mag. , askanews, Sabato 19 maggio, alle ore 10, nella Sala del concistoro del Palazzo Apostolico Vaticano, Papa Francesco presiederà la celebrazione dell'Ora Terza e il concistoro ordinario ...

Paolo Bonolis tenero papà : in lacrime per la medaglia della figlia Silvia : ROMA ? In tv siamo abituati a vedere Paolo Bonolis nelle vesti di veloce e ?spietato?, spesso con i concorrenti, conduttore televisivo ma quando c?è di mezzo la figlia...

Il Papa ha rivolto un saluto molto particolare al giornalista Paolo Borrometi : "Grazie Papa Francesco". Con queste parole Paolo Borrometi, giornalista antimafia, collaboratore dell'Agi e direttore del sito d'informazione 'La spia', ha salutato Papa Francesco dopo un'udienza privata di oltre mezz'ora "in cui - racconta il giornalista che vive sotto scorta - il Santo Padre ha accarezzato il mio cuore. Nessuna formalità, solo il suo sorriso infinito e la sua disarmante ...

Paolo Borrometi incontra Papa Francesco : udienza privata con il Pontefice : ... da parte del Pontefice, che suggella la settimana di mobilitazione, dal 25 aprile al 1 maggio, per sostenere i cronisti minacciati e rimettere al centro dell agenda politica e mediatica il tema del ...

Christian Maldini identico a papà Paolo Maldini - a 22 anni è la versione italiana di Brooklyn Beckham : Paolo è riuscito a replicare la carriera di un papà ingombrante ma sempre un passo indietro, e a tramandare lo stesso amore per lo sport, ma anche per il rigore e la fatica ai due figli, Christian e ...

Paolo Villaggio - la figlia : 'Ho odiato papà Fantozzi. L'hanno abbandonato e ho un rimpianto. Prima della sua morte...' : papà d' estate lasciava me e mio fratello Pierfrancesco dai nonni e andava a fare gli spettacoli sulle navi Costa Crociere, accompagnato al piano da Berlusconi. Lo vedevamo poco, non era il classico ...

Papa Luciani - giallo sulla morte/ I misteriosi 33 giorni di Pontificato di Giovanni Paolo I (Quarto Grado) : Papa Luciani, giallo sulla morte: il mistero attorno ai 33 giorni di Pontificato di Giovanni Paolo I. Il suo fu un decesso naturale? Dubbi e ipotesi al vaglio di Quarto Grado.(Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 19:05:00 GMT)