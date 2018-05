Papa Francesco | Paolo VI e Romero santi in Vaticano il 14 ottobre

Tutti e 34 i vescovi cileni hanno presentato le proprie dimissioni a Papa Francesco in relazione a un noto caso di abusi sessuali : Tutti e 34 i vescovi cileni hanno offerto le proprie dimissioni a papa Francesco in relazione al caso di abusi sessuali interno alla Chiesa di cui si era molto parlato all’inizio dell’anno, per via di alcune dichiarazioni per cui lo The post Tutti e 34 i vescovi cileni hanno presentato le proprie dimissioni a papa Francesco in relazione a un noto caso di abusi sessuali appeared first on Il Post.

Bari - Cacucci confermato alla guida dell'Arcidiocesi altri due anni : lo ha deciso Papa Francesco : altri due anni, Monsignor Francesco Cacucci si dedicherà alla cura pastorale della Chiesa Locale. Lo ha deciso Papa Francesco, in conformità al Codice di Diritto Canonico, dopo la rinuncia al governo ...

Cosa ha detto Papa Francesco sul problema pedofilia : Città del Vaticano, 18 mag. , askanews, Il problema degli abusi sessuali sui minori e dell'insabbiamento delle denunce non si risolve 'solo con la rimozione di persone, che pure bisogna fare', ma 'non ...

Papa Francesco e il film di Wenders : "In Europa tutti migranti" : Il Vaticano ha invitato tutti alla costruzione di una economia di 'nuovo tipo'. Il 'centro' deve, secondo le indicazioni del testo, ripensare se stesso e rinunciare a qualcosa. Gestione dell' ...

Papa Francesco - omelia Santa Marta/ "Chiacchiericcio in politica e comunità uccide : alcuni aizzano le masse.." : Le comunità cristiane, ha detto oggi il Papa durante l'omelia a Casa Santa Marta, sono animate dallo stesso spirito divisivo e infangante della società politica e civile

Papa Francesco - la road map per una finanza senza speculazioni : ... all'interno dei loro curricula di studi, in un senso non marginale o accessorio bensì fondativo, prevedano dei corsi di formazione che educhino a comprendere l'economia e la finanza alla luce di una ...

Papa Francesco : accogliere - tutelare - integrare migranti e profughi : "Tra le questioni umanitarie più pressanti che la comunità internazionale ha ora di fronte vi è la necessità di accogliere, proteggere, promuovere e integrare quanti fuggono da guerra e fame o sono ...

Quand’è che Papa Francesco è diventato il beniamino del cinema d’autore? : Solo nell’ultimo anno solare due festival di cinema (quello di Roma e ora quello di Cannes) hanno presentato un film con Papa Francesco, nel 2015 Daniele Luchetti gli ha dedicato un film biografico (Chiamatemi Francesco), Paolo Sorrentino ha creato una serie tv su un Papa non convenzionale e dal gran potere mediatico (per quanto dalle idee opposte a Bergoglio) cioè The Young Pope e ora sta per partire una nuova serie documentaria CNN sui papi e ...

FOTO Giro d’Italia 2018 - Papa Francesco parteciperà alla Corsa Rosa? L’accredito è pronto… : Papa Francesco deciderà di presentarsi come spettatore a una tappa del Giro d’Italia 2018? Il Pontefice è un grande amante del ciclismo ed è anche Presidente Onorario del Gruppo Sportivo del Santuario della Madonna del Ghisallo. Sua Santità potrebbe decidere di onorare la Corsa Rosa con la sua presenza magari in occasione dell’ultima tappa che si disputerà a Roma il 27 maggio ma al momento non si hanno informazioni. Intanto ...

Giro d’Italia – Tutti aspettano l’arrivo di Papa Francesco - intanto il suo accredito è già pronto [FOTO] : L’organizzazione del Giro d’Italia ha già preparato l’accredito per Papa Francesco nel caso in cui decida di presentarsi Il Giro d’Italia aspetta Papa Francesco, è già pronto infatti l’accredito del Pontefice nel caso in cui decida di far visita alle squadre della corsa in rosa. Sui social infatti è spuntata la foto del pass del Papa, che potrebbe presentarsi come presidente onorario del Gruppo sportivo del ...

Papa Francesco rivoluziona la vita delle suore di clausura : la decisione che farà storcere il naso a qualcuno in Vaticano : Grazie alla tecnologia anche le suore che hanno scelto la via della clausura potranno sapere ciò che avviene nel resto del mondo, pur restando nei loro eremi della devozione. Il Vaticano ha ...

Papa Francesco a Santa Marta/ "Vescovi per il gregge - non per la carriera : vorrei congedarmi così" : Nell'omelia presso Casa Santa Marta di oggi il Papa si augura lo stesso congedo che prese l'apostolo Paolo quando si recò incontro al martirio, ecco che cosa ha detto

Papa Francesco : "I giovani non mi stringono la mano - vogliono i selfie" : Forse la Chiesa si è chiusa in sé stessa, forse a furia di fare cose ha perso il senso vero della missione, quella di "ascoltare il grido che sale dalla nostra gente di Roma". Papa Francesco ha incontrato questa sera la gente della sua diocesi a San Giovanni in Laterano. Vescovi, preti ma anche laici ai quali ha indicato la necessità di cambiare rotta. "Forse ci siamo accontentati di quello che avevamo: noi stessi e le ...