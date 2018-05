Paolo VI e Romero saranno santi il 14 ottobre

meteoweb.eu

(Di sabato 19 maggio 2018) Città del Vaticano, 19 mag. (AdnKronos) –VI e monsignor Oscar Arnulfocanonizzati il 14, insieme, in piazza San Pietro, in occasione del Sinodo dedicato ai giovani. Lo ha deciso il Papa nel corso del Concistoro per le Cause dei. Insieme a loroaltri quattro beati. Oltre a papa Giovanni Battista Montini e a, Bergoglio proclameràlo stesso giorno don Francesco Spinelli, fondatore dell’Istituto delle Suore Adoratrici delssimo Sacramento; don Vincenzo Romano, parroco di Torre del Greco in provincia di Napoli; suor Maria Caterina Kasper, fondatrice dell’Istituto delle Povere Ancelle di Gesù Cristo; e suor Nazaria Ignazia di Santa Teresa di Gesù, fondatrice della Congregazione delle Suore Misioneras Cruzadas de la Iglesia. La cerimonia di canonizzazione di tutti e sei in piazza San Pietro. L'articolo...