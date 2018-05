Paolo VI e Romero saranno santi il 14 ottobre

Vaticano - Papa Paolo VI e monsignor Romero santi il 14 ottobre - : Ad annunciarlo è stato Papa Francesco: con il pontefice lombardo e l'arcivescovo salvadoregno anche due preti italiani e due suore, una tedesca e una spagnola

Papa : Paolo VI e Romero santi in Vaticano il 14/10

PierPaolo Petrelli e Ariadna Romero/ La modella parte per Cuba col figlio Leonardo : l'ex velino disperato : Pierpaolo Petrelli e Ariadna Romero si sono lasciati e la modella è in partenza per Cuba col figlio Leonardo. l'ex velino pubblica un commovente messaggio su Instagram(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 18:10:00 GMT)

Ariadna Romero - l'ex fidanzato PierPaolo Pretelli : "Ha deciso di tornare a Cuba con nostro figlio" : Pierpaolo Pretelli, fidanzato della showgirl e attrice Cubana Ariadna Romero, ex "velino" di Striscia la Notizia, è stato intervistato da Barbara D'Urso durante la puntata di Pomeriggio Cinque, andata in onda lunedì 24 aprile 2018.Il modello e attore originario di Maratea, paese in provincia di Potenza, e l'attrice lanciata da Leonardo Pieraccioni nel film Finalmente la felicità, meno di un anno fa, precisamente nel luglio 2017, sono ...

PierPaolo Pretelli e Ariadna Romero : la verità sulla fine della loro storia : Pierpaolo Pretelli dopo la fine della storia con Ariadna Romero: la verità a Pomeriggio Cinque Pierpaolo Pretelli, ospite a Pomeriggio Cinque, ha raccontato oggi la sua verità sulla fine della storia d’amore con Ariadna Romero. I due, genitori da poco più di dieci mesi, starebbero attraversando un momento di crisi da diverso tempo e l’ex […] L'articolo Pierpaolo Pretelli e Ariadna Romero: la verità sulla fine della loro storia ...

PIERPaolo PETRELLI E ARIADNA ROMERO SI SONO LASCIATI/ "Io la amo ancora - ma litigavamo troppo" (Pomeriggio 5) : PIERPAOLO PETRELLI e ARIADNA ROMERO si SONO LASCIATI: l'ex Velino spiega le ragioni della rottura a Pomeriggio 5. Le ultime notizie sulla fine della loro storia d'amore: come SONO i rapporti(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 18:14:00 GMT)