Paolo VI e Romero santi in Vaticano il 14 ottobre

Paolo VI e Romero saranno santi : Paolo VI e Romero saranno santi . Papa Francesco sabato 19 maggio alle 10 nella Sala del Concistoro del Palazzo Apostolico in Vaticano presiederà il Concistoro ordinario pubblico per la canonizzazione ...

Paolo VI e Romero saranno santi : Città del Vaticano, 3 mag. (AdnKronos) – Paolo VI e Romero saranno santi . Papa Francesco sabato 19 maggio alle 10 nella Sala del Concistoro del Palazzo Apostolico in Vaticano presiederà il Concistoro ordinario pubblico per la canonizzazione dei beati Paolo VI, al secolo Giovanni Battista Montini, e Oscar Arnulfo Romero , arcivescovo di San Salvador e martire.Con Paolo VI e Romero , saranno proclamati santi anche i beati Francesco Spinelli, ...

PierPaolo Petrelli e Ariadna Romero/ La modella parte per Cuba col figlio Leonardo : l'ex velino disperato : Pierpaolo Petrelli e Ariadna Romero si sono lasciati e la modella è in partenza per Cuba col figlio Leonardo. l'ex velino pubblica un commovente messaggio su Instagram(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 18:10:00 GMT)