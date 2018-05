Palermo | Zamparini ai sfoga | amarezza per un “campionato buttato”

Palermo - la procura voleva arrestare Zamparini per riciclaggio : no del gip : La procura di Palermo voleva arrestare Maurizio Zamparini. Ma il gip Fabrizio Anfuso ha respinto la richiesta di arresti domiciliari presentata nelle scorse settimane per il patron del Palermo calcio, indagato ormai da un anno per riciclaggio e autoriciclaggio, appropriazione indebita, falso in bilancio e per una serie di violazioni fiscali. Per il giudice non sussisterebbero le condizioni che la legge impone per la disposizione delle misure ...

Palermo : Zamparini prepara esposto contro Baccaglini : Maurizio Zamparini, proprietario del Palermo Calcio, annuncia la presentazione di un esposto contro Paul Baccaglini, ex presidente della società che avrebbe dovuto rilevarla l’anno scorso con una cordata di imprenditori. L’affare non ando’ poi in porto. “Il patron – si legge in una nota – confermando di aver acquisito dal proprio ufficio legale di Londra inconfutabili elementi di prova sulle condotte assunte ...

Caos a Palermo - Zamparini lascia il Cda : Oggi l’assemblea dei soci del Palermo Calcio ha accettato le dimissioni presentate da Maurizio Zamparini da consigliere delegato e deliberato la nomina dell’avvocato Andrea Bettini quale nuovo componente del Consiglio d’amministrazione. Lo rende noto in un comunicato la società di viale del Fante. Il Cda ha inoltre conferito al presidente, Giovanni Giammarva, le deleghe di ordinaria amministrazione della società. La proprietà ...

Serie B Palermo - Zamparini : «Esonero Tedino? Sto riflettendo» : Palermo - "Cadono le braccia dopo la partita di ieri sera. Così non si va da nessuna parte, non ci ho dormito e sto riflettendo sulle decisioni da prendere" . Il presidente del Palermo , Maurizio ...

Palermo - Zamparini : 'La squadra non ha fiducia in Tedino - ci serve l'affetto della città ora' : Invertire la tendenza, quanto prima: il Palermo deve darsi la scossa necessaria per conquistare i punti necessari alla promozione diretta in Serie A. La sconfitta di ieri col Venezia ha confermato un ...

Palermo - Zamparini accusa : 'Figc indaghi sull'arbitro di Parma' : 1 di 2 Successiva TORINO - ' Sono da 35 anni nel mondo del calcio, ieri sera abbiamo subito una porcheria, qualcuno alla procura federale indaghi e veda '. Maurizio Zamparini , presidente del Palermo ,...