Palermo | maxi furto a Fiera Mediterraneo | Comune avvia verifiche su personale

Palermo : maxi piantagione di droga in casolare abbandonato - un arresto : Palermo, 16 mag. (AdnKronos) – Ennesima maxi piantagione scoperta in poco più di una settimana dai carabinieri della stazione di Palermo Villagrazia. Da alcuni giorni le pattuglie dell’Arma transitando in via Falsomiele avevano notato uno strano andirivieni dall’abitazione di Filippo Liotta, 24 anni, palermitano. L’atteggiamento guardingo dell’uomo ha fatto insospettire i militari che hanno deciso di seguirlo per ...

Palermo : maxi piantagione di droga in casolare abbandonato - un arresto : Palermo, 16 mag. (AdnKronos) - Ennesima maxi piantagione scoperta in poco più di una settimana dai carabinieri della stazione di Palermo Villagrazia. Da alcuni giorni le pattuglie dell’Arma transitando in via Falsomiele avevano notato uno strano andirivieni dall’abitazione di Filippo Liotta, 24 anni

RITA DALLA CHIESA - IL FRATELLO NANDO RICORDA FABRIZIO FRIZZI/ Video : "quando venne al maxiprocesso di Palermo" : RITA DALLA CHIESA distrutta dal dolore davanti al feretro di FABRIZIO FRIZZI: il Video delle lacrime della conduttrice che crolla tra le braccia di Mara Venier.(Pubblicato il Fri, 30 Mar 2018 15:57:00 GMT)

Palermo : Gdf sequestra maxi discarica abusiva allo Zen : Palermo, 27 mar. (AdnKronos) - I Finanzieri del Gruppo di Palermo hanno sequestrato una vasta area, di circa 30 mila metri quadrati, adibita a deposito abusivo di rifiuti speciali e pericolosi. L’operazione, denominata Dirty Land, si è sviluppata con il supporto dei mezzi aerei del Reparto Operativo

Palermo : Gdf sequestra maxi discarica abusiva allo Zen : Palermo, 27 mar. (AdnKronos) – I Finanzieri del Gruppo di Palermo hanno sequestrato una vasta area, di circa 30 mila metri quadrati, adibita a deposito abusivo di rifiuti speciali e pericolosi. L’operazione, denominata Dirty Land, si è sviluppata con il supporto dei mezzi aerei del Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Palermo e ha permesso di individuare un’area formalmente adibita a frutteto posta in ...