Osserva foto di una bimba e s' insospettisce | Presley aveva un tumore

Blastingnews

: Hai perso altro peso per caso? No perché continuo a vederti sempre più magra, non dirmi nulla pls stavo solo facend… - nocvtis : Hai perso altro peso per caso? No perché continuo a vederti sempre più magra, non dirmi nulla pls stavo solo facend… - BitchMaSuprema : Madre: 49 anni? Ed è pure brutta... Io: osserva *mostro la foto* Madre: ah...no scherzavo - ValentinaBozzi1 : RT @Chopin_Hauer_: Per scatenare livore assolutamente gratuito mi basterebbe mettere la foto di una scienziata di Twitter accanto a quella… -

(Di sabato 19 maggio 2018) Darren Marshall e Sophie Findlayno lasciato il Regno Unito lo scorso gennaio, per trascorrere una vacanza a Tenerife. La coppiaportato con sé la figlioletta, di sette mesi. I due inglesi non immaginavano che quel breve periodo di relax sarebbe stato importante per la vita della figlia., unavispa e gioiosa, era stata immortalata in albergo. Lagrafa, però,notato qualcosa di strano nella. Quel puntino bianco sull'occhio dinon era un semplice riflesso del flash. Era l'effetto di qualcosa di molto grave VIDEO. La donna, insospettita,chiamato i due inglesi. L'invito a recarsi da un medico per far visitareI signori Findlay e Marshall era rimasti sconcertati quando lagrafa dell'hotel di Tenerife liesortati a recarsi presto da un medico per far visitare la piccola. Quell'immagine ...