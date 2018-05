Oggi 19 5 il Royal Wedding | il matrimonio che imbarazza la regina

Blastingnews

: Oggi è il grande giorno!Televisioni,radio, per tutto il giorno ci frantumeranno gli zebedei con questo… - AntonioValuto : Oggi è il grande giorno!Televisioni,radio, per tutto il giorno ci frantumeranno gli zebedei con questo… - RosannaMarani : RT @24zampe: Con il #RoyalWedding oggi arriva a corte anche un cane adottato: Meghan, che ne ha due, ha salvato il beagle Guy dalla soppres… - Veronic34772146 : Oggi sono stata invitata ad un matrimonio,e no non è il Royal wedding ma una versione molto poraccia di esso,e trai… -

(Di sabato 19 maggio 2018) Assenze eccellenti al: il padre e la sorellastra di Meghan non ci saranno. Intanto circola insistente la voce di unanon pocota per la bizzarra famiglia della Markle. Una domanda sorge spontanea: riuscirà Sua Maestà a rimanere impassibile o paleserà il proprio disappunto? L'attesa è finita Per le strade di Windsor la festa è già cominciata, le prove generali fatte nei giorni scorsi sono state un successo. Il programma delregale è stato definito in ogni suo dettaglio efinalmente è arrivato il fatidico giorno. Chissà se vedremo qualche colpo di scena, la cosa certa è che la favola di Harry e Meghan si è trasformata in una sorta di reality trash nelle ultime settimane. Protagonista indiscussa delle voci e degli scandali sui giornali è stata proprio la famiglia Markle. Dall'Inghilterra sono certi: questosta mettendo in ...