“Oddio Doria” Royal wedding | la mamma di Meghan Markle si è presentata così L’avete

caffeinamagazine

(Di sabato 19 maggio 2018) Doria Ragland non ha molto di che recriminarsi come. E, fresca moglie del principe William, non ha mai perso occasione per ribadirlo. Non ha mai nascosto di essere davvero legata a lei, di aver imparato tutto da lei, di voler essere come lei. Si è battuta fino all’ultimo per far sì che fosse proprioDoria ad accompagnarla all’altare della St. George Chapel. Non ci è riuscita – l’attrice americana è stata accompagnata dal principe Carlo – ma la sua battaglia è stata persa solo per via dei rigidi protocolli dell’etichetta., 36 anni, ha lasciato l’hotel dove ha trascorso la notte a bordo di una Rolls Royce d’epoca, con al fianco sua madre Doria Regland, per raggiungere il castello di Windsor, luogo scelto per le nozze e tutti hanno potuto notare lo stile della signora Regland, che ha deciso di non abbandonare il ...