Nuovo contratto di governo | i principali punti

Contratto Governo M5s-Lega/ Il link dove scaricare il testo Nuovo e definitivo del programma : Contratto Governo M5s-Lega, accordo raggiunto tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini: ecco il link dove scaricare il testo definitivo del programma ufficiale(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 11:10:00 GMT)

Governo - il Nuovo contratto Lega-M5s/ Da No a Sì Tav - Sud e Ue : Di Maio-Salvini - “noi no premier” : Governo, il Contratto M5s-Lega: Di Maio e Salvini, "noi no premier". Pronta nuova bozza: da No a Sì Tav, Giustizia, Ue, Sud, Reddito di cittadinanza e flat tax. Ultime notizie live(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 10:17:00 GMT)

Governo Lega-M5S - il Nuovo contratto : dalla Flat tax all’immigrazione - ecco tutte le novità : Nella bozza finale diffusa oggi pomeriggio dall'agenzia di stampa Adnkronos, salta subito agli occhi la modifica dei punti relativi al comitato di conciliazione, all'uscita dall'Euro, alla cancellazione di 250 miliardi di debito pubblico - che diventa un escamotage contabile e non più una cancellazione vera e propria - e allo stop della Tav e del relativo "terzo valico". .Continua a leggere

Borsa - a Piazza Affari mini-rimbalzo su Nuovo contratto Lega-M5S : La Borsa di Milano è in netto rialzo, dopo la scivolata di ieri (-2,3%) innescata dai timori degli operatori sulle misure contenute nel programma di governo dell'alleanza Lega-M5S, e anche sul mercato del reddito fisso si assiste a una stabilizzazione. Rumors di interesse di fondi per il gruppo farmaceutico, brillante Tim dopo la trimestrale. Euro/dollaro sotto 1,18...

Borsa - a Piazza Affari mini-rimbalzo su Nuovo contratto Lega-M5S. Risale lo spread : La Borsa di Milano è in netto rialzo, dopo la scivolata di ieri (-2,3%) innescata dai timori degli operatori sulle misure contenute nel programma di governo dell'alleanza Lega-M5S, e anche sul mercato del reddito fisso si assiste a una stabilizzazione. Rumors di interesse di fondi per il gruppo farmaceutico, brillante Tim dopo la trimestrale. Euro/dollaro sotto 1,18...

Governo - Nuovo vertice Di Maio-Salvini/ Contratto con Lega pronto - premier al M5s? Nomi : Fraccaro e Bonafede : Governo, ultime notizie live: Contratto M5s-Lega pronto e siglato, nuovo vertice tra Salvini e Di Maio per il nome premier, forse ai 5Stelle. Tra i Nomi: Bonafede, Spatafora e Fraccaro(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 10:06:00 GMT)

Il contratto Lega-M5s e il Nuovo capo della Cia. Le notizie del giorno - in breve : Nel mondo La Commissione intelligence approva Haspel a capo della Cia . La prossima settimana la candidatura dell'attuale numero due dell'agenzia dovrà essere votata dall'intera aula del Senato. La ...

Governo - Nuovo incontro Di Maio-Salvini/ Scontro M5s-Lega con l’Europa : contratto in bilico : Governo M5s-Lega, stallo su premier, programma e contratto: Mattarella non parla dopo Salvini e Di Maio e concede altro tempo. "contratto in bilico": scenari e ultime notizie live(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 19:45:00 GMT)

INTER - ASAMOAH FA LE VISITE MEDICHE/ Mercato - Nuovo colpo in difesa dopo de Vrij : i dettagli del contratto : INTER, ASAMOAH alle VISITE MEDICHE: terzo colpo nerazzurro dopo DeVrij e Lautaro Martinez. Il terzino sinistro della Juventus è ormai un nuovo calciatore del club meneghino(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 16:18:00 GMT)

Governo - Giulia Grillo (M5s) : “Fiduciosa per il Nuovo esecutivo. Il contratto? Entro la fine della settimana” : “Stiamo lavorando giorno e notte per scrivere un contratto di Governo per i cittadini. Di Maio e Salvini? Posso dire che al netto delle differenze vi sono tanti punti in comune”. Sono le parole di Giulia Grillo, capogruppo alla Camera del M5s, interrogata sul tentativo di accordo tra Lega e grillini. “La tempistica? Non mi fate dire una data ma penso che in settimana ci siano tutti gli elementi per chiudere” ha ...

Nazionale - Roberto Mancini Nuovo ct : contratto biennale con opzione fino ai Mondiali del 2022 : Non si è fatto spaventare dal compito che lo aspetta, dopo la clamorosa esclusione dell’Italia dai Mondiali di Russia 2018: rifondare la Nazionale – a partire dalla rosa di convocati – e mettere in piedi una squadra capace di tornare a competere a livello interNazionale. Roberto Mancini ha lasciato lo Zenit San Pietroburgo e ha firmato come nuovo commissario tecnico degli Azzurri. La conferma è arrivata poco dopo le 21 di ...

Nazionale - ufficiale : Roberto Mancini Nuovo ct. Contratto di 2 anni fino agli Europei - torna Balotelli : Roberto Mancini è il nuovo commissario tecnico della Nazionale . Lo ha annunciato la Figc poco dopo le 21 al termine di un incontro con il commissario Roberto Fabbricini e il dg Michele Uva . L'ex ...

Roberto Mancini è il Nuovo ct dell'Italia. Contratto di durata biennale : Fumata bianca nella trattativa tra Roberto Mancini e la Federcalcio. L'ormai ex tecnico dello Zenit sarà il nuovo ct della Nazionale. Nel pomeriggio sono andati in scena gli incontri tra i legali dell'...

Roberto Mancini è il Nuovo ct dell'Italia. Contratto di durata biennale : Fumata bianca nella trattativa tra Roberto Mancini e la Federcalcio. L?ormai ex tecnico dello Zenit sarà il nuovo ct della Nazionale. Nel pomeriggio sono andati in scena gli incontri tra...