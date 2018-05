Nuovo cantiere lungo il raccordo

“Apriamo il cantiere per una nuova alleanza o perdiamo di Nuovo". L'aut aut di Zingaretti : "È urgente aprire un cantiere nuovo per una nuova alleanza, fatto di persone che non ripropongano schemi superati. L'unico modo per garantire L'autonomia culturale del nuovo pensiero è vincere e costruire le condizioni per non perdere di nuovo". A lanciare la sfida al Partito Democratico e alla vecchia dirigenza è Nicola Zingaretti, governatore del Lazio, che rivendicato la sua vittoria nel giorno drammatico della disfatta ...

Asfaltature a Udine : da lunedì un Nuovo cantiere in viale XXIII marzo : Completati i lavori in via Cividale , nuovamente percorribile senza limitazioni, da lunedì 7 maggio il piano delle Asfaltature ripartirà da viale XXIII marzo . Proprio in quest'ottica il Comune di ...

Incendio nel cantiere Nuovo museo egizio : La struttura da 800 milioni di dollari affiancherà il museo egizio che si affaccia sulla centralissima piazza Tahrir e si presenta come il più grande museo archeologico al mondo. Una parziale ...

Gas : sequestrato Nuovo cantiere Tap - violata Via : Dall'area del cantiere sono stati appena espiantati 448 ulivi per consentire la costruzione del microtunnel del gasdotto. Il sequestro è stato eseguito sulla base di esposto presentato nei giorni ...

Cantiere Europa - Merkel e Macron si incontrano tra le impalcature del Nuovo castello di Berlino : Come l'Europa è un Cantiere in corso, così anche il nuovo castello di Berlino, teatro dell'incontro odierno tra la cancelliera tedesca Angela Merkel e il presidente francese Emmanuel Macron. "Entro giugno abbiamo l'obiettivo di presentare una visione comune" per l'Europa, ha detto il presidente francese in conferenza stampa. "Abbiamo deciso che per il vertice di giugno avremmo affrontato grandi temi centrali", ha dichiarato ...