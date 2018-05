Nuovo aggiornamento Huawei P8 Lite 2017 | B209 di maggio | cosa propone?

Completato l’aggiornamento Oreo su Asus ZenFone 3 Deluxe : Nuovo via dal 16 maggio : Dopo settimane di attesa, l'aggiornamento Oreo su Asus ZenFone 3 Deluxe è stato riavviato. Alcuni modelli del device premium della passata generazione erano rimasti al palo, ancora fermi a Nougat dallo scorso marzo, ossia da quando una specifica variante della serie (ossia la ZS550KL) avevano cominciato a ricevere Android 8.0. Tanta pazienza è stata ripagata e finalmente il roll-out del firmware è ripartito, come specificato direttamente sul ...

God of War : disponibile il Nuovo aggiornamento 1.22 : Un sacco di aggiornamenti sono stati rilasciati per God of War sin dalla sua uscita e la maggior parte di quelli già resi disponibili erano mirati a portare "correzioni di bug e miglioramenti". Lo stesso vale per l'ultimo update 1.22, uscito oggi.Come riporta Gamingbolt, di tutti gli aggiornamenti recenti, l'aggiornamento 1.20 ha portato qualcosa di effettivamente nuovo con la modalità foto promessa insieme ad un aumento della dimensione del ...

Galaxy S9 e S9+ Nuovo aggiornamento : arriva il supporto ad ARCore : Ufficializzato oggi 14 maggio il supporto alla tecnologia ARCore per i Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9+: ecco come poter utilizzare le applicazione di realtà virtuale sui due top di gamma.ARCore la tecnologia sviluppata da Google per potare la realtà aumentata sui dispositivi mobili con sistema operativo Android da oggi 14 maggio 2018 è ufficialmente supportata dai nuovi top di gamma di Samsung, Galaxy S9 e Galaxy S9+.Continue reading Galaxy S9 e ...

WhatsApp - Nuovo aggiornamento : arriva lo schermo mobile - cambiano anche i gruppi : Continuano gli aggiornamenti di WhatsApp, l’app di messaggistica più famoso del sempre. L’app conta infatti più di un miliardo di utenti. Con il nuovo aggiornamento verrà modificato il modo di visualizzare i video. A breve sarà infatti possibile visualizzare i video Facebook o Instagram, inviati tramite link nella piattaforma, direttamente dalla chat dell’app. Mentre fin’ora l’applicazione apriva un nuovo URL, con ...

WhatsApp - ecco un Nuovo e interessante aggiornamento Video : 6 Per poter essere sempre sulla cresta dell'onda, le applicazioni necessitano sempre di avere aggiornamenti disponibili [Video]a cui far riferimento. WhatsApp, proprio per la sua altissima popolarita', non è esente da questo meccanismo. Infatti, la famosa applicazione di messaggistica istantanea ha il primato per maggior numero di aggiornamenti fra le altre applicazioni: almeno tre o quattro aggiornamenti nell'arco di un ...

WhatsApp : Nuovo aggiornamento in arrivo - le cose da sapere Video : WhatsApp non smette di sorprendere e torna ad essere al centro dell'attenzione per via di un nuovo aggiornamento che sta per fare il suo ingresso sugli smartphone di tutti gli utenti. Nel corso dell'ultimo periodo, la piattaforma ha apportato molti cambiamenti sostanziali che hanno fatto piacere ai consumatori. L'app infatti conta sempre più iscritti: si parla di più di un miliardo di utenti che in tutto il mondo hanno installato l'applicazione ...

Surface Laptop e Surface Book 2 : disponibile Nuovo aggiornamento firmware : Con il rilascio di Windows 10 April Update, alcuni possessori di Surface Laptop e Surface Book 2 hanno lamentato un leggero rallentamento nel riprendere il proprio dispositivo dalla fase di stand-by. Microsoft ha ascoltato i feedback e, successivamente, ha rilevato il problema che, con l’ultimo aggiornamento firmware disponibile da ieri sera, è stato definitivamente risolto. Nello specifico, è stato aggiornato il driver Surface Integrator ...

Google sfida le FAKE NEWS con il Nuovo aggiornamento di Google News : Con un clic o tap gli utenti potranno consultare la stessa notizia pubblicata da varie fonti, con la possibilità di selezionare la categoria, come ad esempio business, tecnologia, sport, ...

Sony Xperia XZ - XZs e X Performance Nuovo aggiornamento firmware disponibile a maggio 2018 : Sony ha iniziato a rilasciare un nuovo aggiornamento firmware per gli smartphone Xperia XZ, XZs e X Performance basati su Android Oreo 8.0: ecco la principale novità.Segnaliamo a tutti i possessori italiani di un Sony Xperia XZ, o Xperia XZs o Xperia X Performance che nelle ultime ore l’azienda giapponese ha iniziato a rilasciare un nuovo aggiornamento firmware.Sony Xperia XZ, XZs e X Performance arriva il nuovo aggiornamento firmware di ...

Instagram contro il bullismo : nel Nuovo aggiornamento filtro anti-haters : Indietro 8 maggio 2018 2018-05-08T13:18:06+00:00 ROMA – Pugno duro di Instagram contro il bullismo.Il noto social network ha rilasciato un nuovo aggiornamento per combattere gli haters con un filtro che blocchi commenti offensivi. Ecco la comunicazione ufficiale: “A partire da oggi, Instagram filtrerà i commenti contenenti bullismo mirati a infastidire o offendere le persone della […]

Nuovo ossigeno per Huawei P9 Plus : aggiornamento di maggio B385 su no brand Italia : Vi aspettavate che l'aggiornamento ad Android 8.0 Oreo per Huawei P9 Plus fosse prossimo al debutto? Ci spiace deludervi, dopo avervi dato notizie più che confortanti la scorsa settimana, ma quel che la versione phablet del top di gamma 2016 sta accogliendo in queste ore è il pacchetto B385, sempre basato su Android 7.0 Nougat, ed avente, almeno all'apparenza, lo scopo predominante di integrare la patch di sicurezza di maggio, così come si legge ...

Huawei P9 Plus Nuovo aggiornamento firmware maggio 2018 aspettando Android Oreo : Huawei P9 Plus riceve un nuovo aggiornamento firmware per le patch di sicurezza di maggio 2018, ovviamente non è ancora Android Oreo che però arriverà.Segnaliamo a tutti i possessori italiani di un Huawei P9 Plus No Brand (non acquistato tramite operatore telefonico) che l’azienda cinese ha iniziato a rilasciare un nuovo aggiornamento firmware nel nostro paese.Huawei P9 Plus nuovo aggiornamento firmware con patch maggio 2018 e situazione ...

Dragon Ball FighterZ : Nuovo aggiornamento in arrivo : Bandai Namco annuncia l’arrivo di un Nuovo aggiornamento per Dragon Ball FighterZ, previsto su tutte le piattaforme a partire dal 9 Maggio. Scopriamo insieme quali sono le novità e migliorie che verranno apportate al titolo. Prima di proseguire nella lettura, vi invitiamo ad unirvi alla nostra community su Discord o Telegram Nuovo aggiornamento per Dragon Ball Fighter Z Di seguito vi riportiamo il changelog parziale: Nuova ...

Su alcuni computer il Nuovo aggiornamento di Windows 10 si blocca usando Chrome : Dopo avere installato l’ultimo aggiornamento di Windows 10 (“April Update”), diversi utenti hanno segnalato di avere problemi con Chrome, il browser di Google, che in alcuni casi comporta il blocco del sistema operativo. Altri utenti dicono di avere problemi simili The post Su alcuni computer il nuovo aggiornamento di Windows 10 si blocca usando Chrome appeared first on Il Post.