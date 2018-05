Nuoto | Katie Ledecky ancora straordinaria nei 400 sl! Secondo tempo all-time nelle otto

oasport

: RT @Swim4life_it: La super olimpionica registra la sua seconda prestazione di sempre alle TYR Pro Swim Series at Indianapolis Katie Ledeck… - CasoliEnza : RT @Swim4life_it: La super olimpionica registra la sua seconda prestazione di sempre alle TYR Pro Swim Series at Indianapolis Katie Ledeck… - Lantidotosocial : RT @LiaCapizzi: 'Ogni volta che salgo sul blocco penso al record del Mondo'. Lo dice e lo fa. Disumana Katie Ledecky, la più forte nuotatri… - SwimmerShopit : Nuoto, Katie Ledecky a passo di record anche nei 400 stile libero! -

(Di sabato 19 maggio 2018)è scatenata ad Indianapolis. Dopo il record del mondo nei 1500 stile libero, la statunitense continua ad incantare, realizzando ilcrono all-nei 400 stile libero. 3’57″94 per l’asso statunitense,una volta in evidenza nella piscina americana nel corso del TYR Pro Swim Series 2018. Una progressione pazzesca quella della campionessa olimpica, capace di toccare la piastra a metà gara in 1’57″70. La solita cavalcata vincente, dunque, della fenomenale ragazza stelle e strisce che ha lasciato le briciole alle avversarie. In seconda posizione, troviamo Leah Smith (4’06″67), notevolmente distanziata, e Katia Drabot (4’08″29) in terza. Fin dalla prima vasca le due ragazze hanno compreso che non ce n’era.che si è ripetuta anche nei 200 sl realizzando un “facile per lei” ...