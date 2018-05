Notte di fuoco a Vittoria | casa e furgone in fiamme

“Ho fatto sesso con lui”. Vladimir Luxuria - confessione choc in diretta. Quella Notte di fuoco con un nome grossissimo : “È arrivato con la scorta - temevo ci scoprissero insieme…” : Nelle scorse settimane il suo nome era rimbalzato sui giornali italiani per un lieto motivo: la notizia di un nuovo amore arrivato all’improvviso nella sua vita. I giornali scrivevano infatti di un colpo di fulmine per Vladimir Luxuria, che pareva aver trovato un compagno definito sulle testate come “bellissimo”, capace di far perdere completamente la testa alla transgender più famosa d’Italia. Si tratterebbe ...

Grande Fratello - Notte di fuoco tra Angelo e Baye? L'assurda confessione : Questa edizione del Grande Fratello si sta rivelando l'edizione più trash e assurda di sempre. A palesare la disapprovazione in merito ai contenuti che sia la produzione che la padrona di casa Barbara D'Urso stanno mandando in onda, ci sono state numerose persone dello spettacolo ma anche il pubblico da casa. Alcuni episodi accaduti in questi giorni in casa sono stati giudicati assolutamente inaccettabili, al punto che anche gli sponsor della ...

Choc a Napoli - agguato nella Notte a piazza Trieste e Trento : 18enne ferito a colpi di arma da fuoco : Sparatoria nella notte nel cuore di Napoli. Un giovane di 18 anni è stato ferito a colpi di arma da fuoco in piazza Trieste e Trento, a due passi dal Plebiscito simbolo di Napoli....

Assalto al bancomat - poi inseguimento e conflitto a fuoco : Notte di paura : E' stato sventato un colpo ad un bancomat nel Chietino grazie all’intervento dei carabinieri. Una banda di cinque malviventi ha tentato di far esplodere un bancomat delle poste a Piane d’Archi in Val...

Notte di fuoco in Costiera : fiamme lungo la statale 163 Amalfitana : PIANO DI SORRENTO - Un incendio è divampato nella Notte lungo la statale 163 Amalfitana, nel tratto che ricade nel territorio di Piano di Sorrento. Le fiamme stanno divorando parte della vegetazione ...

San Donato Milanese - vigile del fuoco muore in capannone in fiamme/ Incendio domato dopo una Notte di lavori : San Donato Milanese, vigile del fuoco muore in capannone in fiamme: pompiere schiacciato dal crollo del tetto. Un Incendio è divampato in un’azienda di vendita di detersivi(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 11:09:00 GMT)

Prima un'esplosione - poi va a fuoco il ristorante - Notte di paura nella movida di San Salvario : L'esplosione è arrivata pochi istanti dopo la mezzanotte. Un boato fortissimo che in tanti raccontano di aver sentito anche a un centinaio di metri di distanza. Poi, da dentro il ristorante 'Aisha' di ...

Notte di fuochi nel biellese - Vigili del Fuoco e AIB impegnati su diversi fronti. Coincidenza? : Potrebbe apparire come una coincidenza che lascia sconcertati, ma si stanno accendendo roghi in diversi punti del biellese. Dopo Sagliano e il Tracciolino, si è sviluppato un incendio boschivo a ...

Notte di fuoco a Napoli : fiamme in un appartamento - tre feriti ustionati e decine di intossicati : Incendio in un'abitazione in via Eduardo Nicolardi, nel quartiere Colli Aminei dove questa Notte le fiamme hanno ustionato tre componenti di una famiglia. Il rogo ha divampato all'interno di...

Notte di fuoco a Napoli : fiamme in un appartamento - tre feriti ustionati e decine di intossiccati : Incendio in un'abitazione in via Eduardo Nicolardi, nel quartiere Colli Aminei dove questa Notte le fiamme hanno ustionato tre componenti di una famiglia. Il rogo ha divampato all'interno di un ...

Notte di fuoco a Napoli : fiamme in un appartamento - tre feriti ustionati e decine di intossiccati : Incendio in un'abitazione in via Eduardo Nicolardi, nel quartiere Colli Aminei dove questa Notte le fiamme hanno ustionato tre componenti di una famiglia. Il rogo ha divampato all'interno di...

Viterbo - casa a fuoco nella Notte : lui muore - salve moglie e figlia : Un uomo di 83 anni è morto la notte scorsa nell'incendio della sua casa, nelle campagne tra Vetralla e Tre Croci. Il rogo è divampato verso le 21,30 di sabato sera, i vigili del fuoco hanno impiegato ...

Notte di fuoco nel cantiere dell'ex Pozzi : Due ruspe della ditta che sta lavorando nell'area dell'ex Ceramica Pozzi di Gattinara, sono andate a fuoco nella Notte. Nel complesso industriale dismesso sono in corso interventi di bonifica e di ...

Un'auto e 14 scooter a fuoco nella Notte : Rogo nella notte in piazza Matteotti. A fuoco Un'auto e ben 14 scooter andati bruciati completamente in un incendio , clicca sul link in fondo all'articolo