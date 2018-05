Notizie del giorno | contratto di governo | chiesa e pedofilia

Ultime Notizie/ Di oggi - ultim'ora : Harry e Meghan - tutto pronto per il matrimonio dell'anno - 19 maggio 2018 - : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: il contratto alla prova dei militanti. Sparatoria in Texas, molte vittime. tutto pronto per il matrimonio dell'anno

RIFORMA PENSIONI 2018/ Quota 100 e Opzione donna non bastano per il personale della scuola (ultime Notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, oggi 18 maggio. L’Anief si esprime sulle proposte contenute nel contratto di Governo Lega-M5s. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali. Anche l’Anief si esprime sulla RIFORMA delle PENSIONI contenuta nel contratto di Governo tra Lega e Movimento 5 Stelle. L’Associazione nazionale insegnanti e formatori continua a chiedere che i lavoratori della scuola siano considerati “realizzatori di ...

Gli scontri nel centrodestra e l'aereo precipitato all’Avana. Le Notizie del giorno in breve : DALL'ITALIA Gli iscritti a Rousseau approvano il contratto di governo tra Lega e M5s. Oltre il 94 per cento dei 44.796 votanti ha detto Sì, solo 2.522 i contrari. La consultazione, indetta ieri mattina da Luigi Di Maio, si è svolta tra le 10 e le 20 sulla piattaforma online del M5s. Silvio Berlu

Carburanti - brutte Notizie per gli automobilisti : sale ancora il prezzo della benzina : Il prezzo della benzina sale ancora. Ecco tutte le variazioni sulla rete Carburanti italiana Dopo i rialzi decisi ieri da Eni ed Esso, questa mattina tutti gli altri marchi principali mettono mano ai listini, mentre le quotazioni del greggio si portano sopra gli 80 dollari al barile. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa mattina IP, Q8, Italiana Petroli e Tamoil hanno aumentato di un centesimo al litro i prezzi ...

Ultime Notizie/ Di oggi ultim'ora processo Milano : Virginia Raggi vs “Chi” - “marchiata come donna infedele” : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: Virginia Raggi testimonia a Milano nel processo contro "Chi" per articolo su flirt con Frongia, "fake news, marchiata come donna infedele" (18 maggio 2018)(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 11:00:00 GMT)

Notizie del giorno : chiuso il contratto - la trattativa è sul nome del premier : Notizie del giorno: il contratto di governo tra Lega e M5S sembra essere giunto alla svolta finale. La trattativa è sul nome del premier, secondo le ultime indiscrezioni i papabili sono: lo stesso Di Maio, Bonafede, Fraccaro, Crimi, Spadafora, Carelli. Notizie del giorno: La trattativa per il governo News. Il contratto di governo tra Lega e M5S sembra essere giunto alla svolta finale, il programma per il “governo del cambiamento” è ufficialmente ...

L'ultimatum di Salvini e il nuovo presidente della Catalogna. Le Notizie del giorno - in breve : DALL'ITALIA “Lunedì o si chiude o la parola torna a Mattarella”, ha detto Matteo Salvini commentando i negoziati tra la Lega e il M5s sul contratto di governo: “Altro tempo non ne vogliamo portare via. Sono ottimista per natura, ma bisogna essere anche realisti”. Dal contratto di governo è saltat

Carburanti – Pessime Notizie per gli automobilisti : il prezzo della benzina sale vertiginosamente : sale il costo della benzina, del diesel e del GPL sulla rete carburante italiana: ecco la nuova situazione Proseguono i rialzi dei prezzi dei Carburanti alla pompa, mentre le quotazioni petrolifere internazionali si avvicinano ai massimi dal 2014. Stando alla consueta rilevazione di ‘Staffetta Quotidiana’, questa mattina Eni ed Esso hanno aumentato di un centesimo al litro i prezzi consigliati di benzina e diesel. Rialzo anche per ...

RIFORMA PENSIONI 2018/ Le richieste della Uil per il nuovo Governo (ultime Notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, oggi 17 maggio. Le richieste della Uil per il nuovo Governo Lega-M5s. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 07:01:00 GMT)

Il contratto Lega-M5s e il nuovo capo della Cia. Le Notizie del giorno - in breve : Nel mondo La Commissione intelligence approva Haspel a capo della Cia . La prossima settimana la candidatura dell'attuale numero due dell'agenzia dovrà essere votata dall'intera aula del Senato. La ...

Ceparana - bimbo di 3 anni cade dalla finestra del terzo piano/ Ultime Notizie : trasferito al Meyer di Firenze : Ceparana, bimbo di 3 anni cade dalla finestra del terzo piano: trasferito in elisoccorso all'ospedale Meyer di Firenze in condizioni disperate. L'incidente nel primo pomeriggio di oggi.(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 18:22:00 GMT)

Malaria - ora si riconosce dall'odore : le Notizie su una delle più gravi malattie : La Malaria continua ad essere una malattia potenzialmente mortale: ad esserne interessate sono soprattutto le zone del pianeta nell'area tropicale e subtropicale, e si stima che più di duecento milioni di persone ne vengano infettate ogni anno, generando centinaia di migliaia di decessi. Tra le classi più a rischio c'è quella dei bambini, stando ai dati che vengono forniti annualmente dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. La Malaria, anche ...

Il Pd rispolvera il governo neutrale e Soros lascia l'Ungheria. Le Notizie del giorno in breve : DAL MONDO Gli Stati Uniti hanno sanzionato Valiollah Seif , governatore della Banca centrale iraniana, e la banca islamica al Bilad con sede in Iraq, per aver fatto versamenti a favore del Corpo ...