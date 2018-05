Non c' è storia per Avellino | Trento si aggiudica gara 4 | 84-68

Buffon - i saluti di Barzagli e Del Piero : 'La storia con la Juve Non finirà mai' : Lo dice Andrea Barzagli ai microfoni di Premium Sport nel giorno dell'addio alla Juventus di Gigi Buffon. 'Quanto si perde con la partenza di Buffon? La leadership non si compra sul mercato: è ...

Juventus - Buffon - l'omaggio social. Del Piero : "Gigi - la tua storia Non finirà mai" : E' l'ultima di campionato, è la festa scudetto, ma sarà soprattutto la giornata di Buffon. Il capitano bianconero saluterà oggi i suoi tifosi allo Stadium, passando la fascia a Chiellini e il ...

Francesco Monte : "La storia con Paola Di Benedetto Non è stata una farsa" : Francesco Monte non ci sta e dalle pagine del settimanale Chi critica la produzione del Grande Fratello 15. Il tronista si dice convinto di essere stato messo in cattiva luce dal reality di Canale 5. Il riferimento è a come è stata trattata la vicenda della fine della sua storia d'amore (flash) con Paola Di Benedetto, la modella conosciuta sull'Isola dei famosi ed ex fidanzata dell'attuale gieffino Matteo Gentili:Le sembra normale che ...

Dogman - la perdita dell'innocenza secondo Garrone : «Ma Non è la storia del canaro» : 'Racconto l'incubo di chi ha un'indole pacifica ma, senza volerlo e senza poterlo impedire, resta incastrato in un meccanismo di violenza'. Matteo Garrone torna in concorso a Cannes con il folgorante ...

Tortora - a 30 anni dalla morte la sua storia in un libro di Luca SteffeNoni : Più facile figurarselo a pigiare tasti su una tastiera, a scrivere di se stesso e del mondo, a riflettere e polemizzare come faceva un tempo. Con molta probabilità patirebbe il politicamente corretto ...

Bianca Atzei : “La fine della storia con Max Biaggi? Ogni donna merita un uomo che abbia le palle per dire che qualcosa Non va” : L’abbiamo vista a L’Isola del Famosi, dove è arrivata a conquistare un secondo posto. E ora, passato qualche tempo dalla fine del reality, Bianca Atzei ha deciso di raccontarsi a Barbara D’Urso durante una puntata di Domenica Live. E il racconto non poteva non toccare la fine della storia con Max Biaggi. Una fine che, come Bianca ha detto più volte, l’ha fatta soffrire molto: “Qualsiasi donna merita un uomo che ...

“Così no!”. Milly Carlucci contro Fabio Fazio. A ‘Che tempo che fa’ frecciate e battute al vetriolo tra i due big. Quella vecchia ‘storia’ che la regina di Ballando Non ha dimenticato : Aspettava questa opportunità da tempo, da un mese circa. Quell’affronto non lo aveva proprio digerito. Così Milly Carlucci ha atteso con la calma dei forti poi, quando le porte dello studio di Che tempo che fa? Si sono aperte è passata al contrattacco. Tutta colpa di una vecchia intervista che il conduttore non ha riservato a lei ma alla sua rivale: Maria De Filippi. Un gesto che aveva fatto saltare sulla sedia la Carlucci che subito dopo aveva ...

M5S-Lega trattano su flat tax. Di Maio : stiamo scrivendo la storia. Ma sul premier Non c'è ancora accordo : Si parla di aliquote fiscali ma il premier non c'è. «Ovviamente si sta scrivendo la storia e ci vuole un po' di tempo. Di nomi non abbiamo parlato, c'è un ottimo clima...

Lega-M5S - contratto quasi pronto Premier 'politico' e Non 'tecnico' Di Maio : "Scriviamo la storia". Video : quasi raggiunto l'accordo di programma tra Lega e Movimento 5 Stelle, con una bozza 'sostanziale' di contratto che sarà presentata al Quirinale nelle prossime ore, mentre si continua a lavorare sul futuro Premier per il 'governo del cambiamento'. A Palazzo Chigi... Segui su affaritaliani.it

Palermo : sindaco - tram? Già realtà Nonostante orfani preistoria : Palermo, 12 mag. (AdnKronos) - "Il tram è già una realtà anche se qualche orfano della preistoria lo contesta. Pensiamo che entro la fine del prossimo anno potranno essere aggiudicati gli appalti per la realizzazione delle nuove linee che si aggiungono a quelle che già esistono. Nell'arco dei prossi