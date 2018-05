No Tav | corteo in Val di Susa | Non esistono governi amici

tg24.sky

: Migliaia in Val di Susa per il corteo #NoTav ? - RaiNews : Migliaia in Val di Susa per il corteo #NoTav ? - visitorcity : RT @RaiNews: Migliaia in Val di Susa per il corteo #NoTav ? - liberadidonna1 : RT @RaiNews: Migliaia in Val di Susa per il corteo #NoTav ? -

(Di sabato 19 maggio 2018) No Tav,in Val di: "Non" Gli attivisti che hanno sfilato per sei chilometri dalla stazione di Rosta fino ad Avigliana. Fra i presenti alcuni parlamentari 5 stelle e il vice sindaco di Torino, Guido Montanari Parole chiave: no_tav val_nuovo_governo di_maio manifestazione