No alle guerre Il grido dei No Muos da Ragusa per la manifestazione regionale VIDEO

Afghanistan - d alle guerre al calore di una famiglia : randagi adottati dai militari portati in Italia : Il ponte aereo tra Roma e Kabul è stato reso possibile grazie all'impegno dell'Ente Nazionale Protezione Animali e della Nowzad proprio in risposta a una richiesta di aiuto giunta lo scorso agosto a ...

Funzionario economico tedesco : "Sì alle trattative - no a guerre commerciali" : ... Karl Wendling, ha affermato che le controversie commerciali tra Cina e Usa influenzano non solo il futuro e lo sviluppo dei due paesi, ma anche quelli dell'Europa e del resto del mondo.Karl Wendling ...

Il Papa : “Vergogna per un mondo divorato dalle guerre e dal profitto” : «Signore Gesù, il nostro sguardo è rivolto a te, pieno di vergogna, di pentimento e di speranza». Mancano pochi minuti alle 22.30 quando la preghiera del Papa risuona lungo via dei Fori Imperiali fino all’Arco di Costantino, dove 20mila fedeli sono riuniti per la tradizionale Via Crucis del Venerdì Santo al Colosseo, “pio esercizio” della Chiesa an...