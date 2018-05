No al bullismo | ' You Pol' arriva in tutta Italia

Blastingnews

: Siracusa. You Pol, l'app della polizia per i giovani: così potranno segnalare episodi di bullismo e spaccio a scuol… - infoitinterno : Siracusa. You Pol, l'app della polizia per i giovani: così potranno segnalare episodi di bullismo e spaccio a scuol… - LuinoNotizie : Ecco l'App #YOUPOL, contro il bullismo e lo spaccio di droga in tutta la provincia - @poliziadistato… - Zona_Safe : RT @QuesturaViterbo: Presentata oggi in Questura l'App You Pol, nata per contrastare i fenomeni del bullismo e dello spaccio di droga. Gli… -

(Di sabato 19 maggio 2018) Da oggi c'è You Pol. Si tratta dell'app della Polizia per segnalare episodi dio legati allo spaccio di sostanze stupefacenti. Un servizio gia' attivo in, da Nord a Sud. L'applicazione definita amica da Marco Minniti, ministro dell'Interno, durante la presentazione VIDEO, è stata scaricata oltre centomila volte nei mesi di lancio, complessivamente sei. Gia' massiccio il numero di segnalazioni: oltre mille quelle per, più di duemila per spaccio o uso di droga. 'App' scaricabile gratuitamente Uno strumento importante per i ragazzi che vogliono dire no con i fatti anche al cyber. L'app è stata creata dai tecnici della Polizia di Stato interamente in house. E' scaricabile gratuitamente da tutti i dispositivi mobili. E' possibile inviare non solo un testo, anche video e immagini per corredare la segnalazione di particolari importanti ...