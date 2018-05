Nel fine settimana della Notte Blu | a Piacenza arrivano le note della Casa della

Sabato e domenica Nel Foglio. Che cosa c'è Nell'inserto culturale del fine settimana : Come tutti i weekend nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale. Ecco che cosa trovate in edicola (e potete scaricare qui dalle 11 di venerdì) - La rete di Babele - I mattoni e i dati personali. La costruzione che prende il sopravvento sulla vita dei costruttori. Ecco cosa unisce il

F1 - GP Monaco Montecarlo 2018 : programma - orari e tv. Il calendario del fine settimana Nel Principato : Nel weekend del 24-27 maggio si disputerà il GP di Monaco 2018, sesta tappa del Mondiale F1. Sul circuito di Montecarlo andrà in scena l’appuntamento più glamour, affascinante e ricco di tutta la stagione: sulle stradine del Principato i piloti si daranno battaglia per la conquista di una gara che ha fatto la storia della Formula Uno. Il tracciato è angusto, la carreggiata è ridotta, sorpassare è molto difficile se non impossibile ma le ...

Due anni senza Marco PanNella : ecco che fine hanno fatto i suoi 'figli' politici Video : Il 19 maggio di due anni fa si spegneva a 86 anni Marco Pannella, storico leader dei radicali, fra i più longevi personaggi della scena Politica è stato deputato dal '76 al '92 e uno dei protagonisti delle battaglie civili degli anni settanta e della fase di transizione tra la prima e la seconda Repubblica. Nel corso dei decenni Pannella ha allevato una serie di militanti e dirigenti politici, che avrebbero avuto un ruolo nella scena politica ...

Un posto al sole : ANTONelLA PRISCO INCINTA. Ora Mariella che fine fa? : Anticipazioni Un posto al sole: CERRUTI diviso tra Mariella e TIZIANO Notevoli cambiamenti in arrivo nella linea comedy di Un posto al sole collegata ai vigili urbani di Napoli. Vi anticipiamo in anteprima che Cerruti (Cosimo Alberti) crescerà moltissimo come personaggio e sarà diviso tra l’amicizia sempre più forte con Mariella e l’improvvisa attenzione di Tiziano De Vita (Lucio Caizzi) nei suoi confronti, attenzione che peraltro si ...

Ammassi globulari Nel mirino di Lisa : si apre una nuova finestra per comprendere l’Universo : Si apre una nuova finestra per comprendere l’Universo. Un team di scienziati della Northwestern University, ha sviluppato un potente strumento di calcolo per modellare realisticamente i cluster globulari, strutture di centinaia di migliaia o milioni di stelle, legate gravitazionalmente insieme. Grazie a questa risorsa – spiega Global Science – sarà possibile utilizzare per la prima volta modelli realistici di cluster globulari per ...

IL CONFINE/ Al via la miniserie di Rai 1. Anticipazioni del 15 maggio : un amore Nel fuoco della guerra : Il CONFINE, Anticipazioni del 15 maggio 2018, in prima Tv assoluta su Rai 1. Tre ragazzi di Trieste vivono amori segreti e proibiti, nel sottofondo della Prima guerra Mondiale.(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 07:30:00 GMT)

Il Confine - Alan Cappelli Goetz a Blogo : "Franz? Interpretare un personaggio così era il mio sogno Nel cassetto!" (Video) : Alan Cappelli Goetz è uno dei protagonisti de Il Confine, miniserie che andrà in onda su Rai 1, in prima serata, il 15 e il 16 maggio.TvBlog ha intervistato l'attore italo-belga a margine della conferenza stampa di presentazione della miniserie.prosegui la letturaIl Confine, Alan Cappelli Goetz a Blogo: "Franz? Interpretare un personaggio così era il mio sogno nel cassetto!" (Video) pubblicato su TVBlog.it 15 maggio 2018 06:37.

Milano : a fine giugno torNelli Atm 'contactless' - si entra in metro con la carta : Si tratta di un sistema di pagamento innovativo, che oggi viene offerto solamente dalle società di trasporto di Londra, Chicago, Singapore e sperimentato in poche altre città del mondo. Il nuovo ...

Controlli dell'Arma Nel fine settimana : ambulante abusivo finisce nei guai : Il 30enne di Napoli è stato scoperto dai carabinieri di Agnone mentre vendeva merce senza autorizzazione. A Sesto Campano un 19enne è stato trovato in possesso di un'arma impropria ISERNIA. Ancora un ...

Rivoluzione Poste Italiane : consegne dei pacchi la sera e anche Nel fine settimana - ma non solo : Perché andare in giro per negozi a trovare i prodotti che interessano al prezzo più conveniente quando lo stesso si può ormai fare comodamente seduti sul divano di casa semplicemente con uno smartphone? E’ questo uno dei fattori principali che ha contribuito negli ultimi anni alla diffusione capillare dell’e-commerce con la nascita di piattaforme di vendita online che offrono cataloghi con milioni di prodotti di ogni genere, andando ...

Terremoto - scossa al confine tra Marche e Emilia : epicentro Nella costa Pesarese - vicino Rimini e Riccione [MAPPE e DATI] : 1/5 ...

“Abbandonano tutti”. GF - clamoroso. Per il reality è la fine. Colpo di scena inatteso - produzione spiazzata. Mai successo Nella storia del programma : Più che per i suoi inquilini l’edizione numero 15 del Grande Fratello sarà ricordata per le tante vicissitudini che ne hanno caratterizzato in negativo lo svolgimento. Dopo le accuse dei fan, che rimproverano alla direzione scarsa trasparenza e quella del Moige che ne ha chiesto la sospensione ecco che un vero e proprio cataclisma si abbatte sulla trasmissione. Gli atteggiamenti di alcuni inquilini hanno infatti indotto alcuni sponsor a lasciare ...

FinecoBank - utile netto in crescita Nel 1° trimestre : Teleborsa, - Risultati in crescita nel 1° trimestre 2018 per FinecoBank. I ricavi del primo trimestre 2018 ammontano a 155,4 milioni di euro, in crescita del 9,5% rispetto ai 141,9 milioni di euro ...

Melania scompare Nel nulla - il lieto fine dopo l'appello del papà : "L'abbiamo ritrovata" : E' stata ritrovata Melania Grazioli, la ventenne di Portici scomparsa dalle 9 di ieri mattina. Il padre, Pino Grazioli, editore dell'emittente regionale Tv Paradise, aveva lanciato un appello su Facebook per...