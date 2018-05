Nel contratto tante pagine | nessun libro

Flat tax - euro - debito - migranti. Cosa resta e cosa scompare Nel contratto finale Di Maio-Salvini : L’accordo tra Cinque stelle e Lega ha più volte cambiato volto nell’arco di soli cinque giorni. Resistono gli annunci sulla «tassa piatta», gli assegni anti-povertà e la gestione dei migranti. Cambia quasi tutto il resto, a partire dal rapporto con la moneta unica...

Referendum sul contratto : Nella scheda della Lega spariti i punti dei grillini : Nel weekend la base leghista sarà chiamata ad esprimere con un Referendum il suo giudizio sul contratto di governo che il Carroccio ha preparato con i 5 Stelle. Di fatto nel quesito referendario proposto dalla Lega ci sono soltanto dieci punti del programma concordato con i 5 Stelle. E a quanto pare sono i temi del prgramma leghista. Manca dunque il testo completo dell'accordo che prevede anche i punti del programma pentastellato. Di fatto si ...

Governo - Castelli : “I tempi per punti contratto? Nella nostra mente. Coperture? Non le abbiamo indicate ma ci sono” : Intervista a tutto campo sul programma di Governo M5S-Lega con Laura Castelli, deputata pentastellata e unica donna presente al tavolo tecnico che ha redatto il “contratto per il programma del cambiamento”. “Le coperture finanziarie non sono state pubblicate? Se lo avessimo fatto avremmo impiegato sei mesi per chiudere il documento. In realtà le coperture ci sono”. Contrariamente a quanto più volte annunciato, mancano ...

Governo - Castelli (M5s) : “La Tav? Nel contratto di governo rafforziamo il no a quell’opera inutile” : “Non è vero che nel programma non c’è il no alla Tav. La forma in cui l’abbiamo scritta rafforza ancora di più l’interruzione di quell’opera inutile“. Sono le parole della deputata del M5S, Laura Castelli, che in questi giorni ha fatto parte del tavolo tecnico per la stesura del contratto tra il movimento e la Lega. “Come è scritta oggi ci sono due punti che fanno in modo che quell’opera non si ...

Cosa non c’è Nel contratto di governo M5s-Lega : Il contratto di governo tra MoVimento 5 Stelle e Lega non contiene alcuni punti su cui ci si attendeva una presa di posizione più chiara. Non si parla di unioni civili, articolo 18, tagli di leggi inutili, donne, grandi eventi come le Olimpiadi, riduzione del programma degli F35 e il riferimento alle politiche per il Sud è ridotto a pochissime righe, molto generiche.Continua a leggere

Governo : M5S porta Nelle piazze del Veneto il contratto : Venezia, 18 mag. (AdnKronos) – Il Movimento 5 Stelle porta in piazza il contratto per il Governo del cambiamento. Sabato 19 e domenica 20 maggio i portavoce del Movimento 5 Stelle e gli attivisti saranno nelle piazze di tutto il Veneto per far conoscere ai cittadini i contenuti del contratto.Consiglieri comunali, consiglieri regionali, parlamentari ed eurodeputati saranno assieme agli iscritti e agli attivisti per far conoscere alla ...

Governo : M5S porta Nelle piazze del Veneto il contratto (2) : (AdnKronos) – ‘Basta leggere il contratto per sentirsi parte di questa ondata di cambiamento che sta per infrangersi sulle speranze di chi voleva che tutto restasse così come era ‘ annunciano i 5 Stelle – possiamo sentirci orgogliosamente italiani, pronti a entrare in una nuova era, e tutti assieme possiamo dire #IoSonoNelcontratto”.#IoSonoNelcontratto è infatti l’hashtag che è stato lanciato per ...

Contratto Lega-M5S - Goldman Sachs : bollette giù del 15% - ENel scivola in Borsa : Il Contratto di governo siglato da M5S e Lega prevede maggiori investimenti nelle energie rinnovabili . Questo potrebbe far diminuire i prezzi dell'energia fino al 15% . E' La stima di Goldman Sachs ...

Contratto di governo - cresce il fronte del no Nel M5s : ... il suo No lo motiva invece così: "Oggi mi si chiede di votare un Contratto di governo che non si sorregge su una idea di cambiamento paradigmatico della politica italiana, ma che vede una mediazione ...

“Reddito di cittadinanza non è a tempo”/ Cosa prevede la misura anti-povertà Nel contratto di Governo M5s-Lega : Reddito di cittadinanza: on. Grillo, "non è a tempo". Cos'è e Cosa prevede la misura contro la povertà inserita nel Contratto di Governo Lega-M5s: tutti i dubbi, il testo ufficiale(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 14:11:00 GMT)

Governo - Di Maio : “Tutti i nostri punti entrati Nel contratto per esecutivo. Se gli iscritti danno la conferma - lo firmerò” : “Ho appena votato su Rousseau. Se gli iscritti del Movimento 5 stelle decideranno per il sì, io firmerò il contratto di Governo”. Sono le parole di Luigi Di Maio, capo politico del M5s, in diretta su Facebook nel giorno dell’apertura della piattaforma Rousseau per il voto degli iscritti grillini al programma siglato da Lega e M5s. “È una grande occasione” ha concluso Di Maio. L'articolo Governo, Di Maio: ...

La Famiglia Nel contratto di Governo - chi protegge i bambini? : Il contratto di Governo tra Lega e M5S prevede, per i prossimi anni, una profonda riforma del diritto di Famiglia, imperniata su 4 punti fondamentali: i bambini devono stare metà tempo con il papà e ...