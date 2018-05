NBA | ' José Calderon ha un patrimonio di 2 2 miliardi' | i Cavs sono convinti | ma non è

sport.sky

: RT @SalernoStefano7: Sì, avete trovato la storia del giorno. - Agobp : RT @SalernoStefano7: Sì, avete trovato la storia del giorno. - SalernoStefano7 : Sì, avete trovato la storia del giorno. -

(Di sabato 19 maggio 2018) Nel calcio e in generale nello sport in Italia è difficile avere un'idea chiara del guadagno di un compagno di squadra, mentre in NBA basta consultare uno delle centinaia di siti che certosinamente ...