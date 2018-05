NBA | i Phoenix Suns sono disponibili a scambiare la prima scelta

Draft NBA – Doncic sciocca i Phoenix Suns : “potrei restare in Eurolega - deciderò quando…” : Luka Doncic ha spiazzato tutto il mondo NBA spiegando di non essere sicuro di sbarcare negli USA a fine stagione, nonostante si sia reso eleggibile per il prossimo Draft Una notizia sconvolgente fa cadere le certezze dei tifosi dei Phoenix Suns: Luka Doncic ha spiegato di non essere sicuro di sbarcare in NBA. Dopo aver ottenuto la prima scelta al prossimo Draft NBA, la franchigia dell’Arizona, come confermato da diversi apprezzamenti del ...