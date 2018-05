Nazionale | convocati Balotelli | Berardi | Zaza e Criscito

Convocati Nazionale – Mancini sceglie l’Italia del futuro! C’è Balotelli : ecco i 30 nomi : Roberto Mancini ha diramato la lista dei 30 Convocati della Nazionale per gli impegni con Arabia Saudita, Francia e Olanda: ecco i nomi dell’Italia del futuro Dopo essere stato presentato ufficialmente nei giorni scorsi, Roberto Mancini non ha perso tempo e si è subito messo a lavoro. Il neo CT della Nazionale ha diramato la lista dei 30 Convocati per la gara del 28 maggio contro l’Arabia Saudita (a San Gallo) e per gli appuntamenti con ...

Volley – La Nazionale Maschile a Catania per un nuovo test match : i convocati di Blengini : Nazionale Maschile: i convocati per il primo week end di Volleyball Nations League La Nazionale Maschile si è trasferita a Catania dopo il primo test match contro l’Australia disputato ieri pomeriggio a Reggio Calabria. In attesa della seconda gara amichevole in programma questa sera alle ore 20.30 – differita Rai Sport ore 22 -, il Commissario Tecnico Gianlorenzo Blengini ha scelto i 14 atleti che prenderanno parte al primo week di Volleyball ...

Basket - i convocati di coach Sacchetti per il “mini-raduno” della Nazionale : La Serie A di Basket è alle prese con i playoff, la Nazionale però si radunerà per un breve incontro con un numero limitato di giocatori Torna in attività la Nazionale. Con il campionato appena entrato nella fase più calda, si torna a intravedere l’azzurro. Il ct Meo Sacchetti, in previsione della terza e ultima finestra della prima fase di qualificazione al Mondiale 2019 (28 giugno a Trieste contro la Croazia e 1 luglio a Groningen contro ...

Basket – Nazionale maschile : gli azzurri a Roma per un miniraduno - i convocati : Nazionale A. Mini raduno a Roma dal 22 al 26 maggio: i convocati del CT Meo Sacchetti Torna in attività la Nazionale. Con il campionato appena entrato nella fase più calda, si torna a intravedere l’Azzurro. Il CT Meo Sacchetti, in previsione della terza e ultima finestra della prima fase di qualificazione al Mondiale 2019 (28 giugno a Trieste contro la Croazia e 1 luglio a Groningen contro i Paesi Bassi) ha convocato 10 giocatori per un mini ...

Calcio. Rappresentativa U17 LND : i convocati per il Torneo InterNazionale Lazio Cup - InfoOggi.it : Tutte le gare saranno trasmesse in diretta streaming sul sito e sulla pagina Facebook LND. Prima di dare il via alla parte agonistica, la Lazio Cup aprirà i battenti questa sera a Fiuggi con la ...

Nazionale U18 - 20 convocati per amichevole con Ungheria : Dopo il pareggio (1-1) conquistato il 7 febbraio a Ploufragan con i padroni di casa della Francia e il bel successo (3-1) con l’Olanda nel match disputato lo scorso 23 marzo a Biella, mercoledì 18 aprile (ore 15) la Nazionale Under 18 sarà per la prima volta nella sua storia di scena allo stadio Comunale di Abano Terme (PD) per affrontare in amichevole i pari età dell’Ungheria. I 20 azzurrini convocati dal tecnico Daniele France ...

