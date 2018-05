Napoli | senti Allan | “possiamo vincere se…”

Gadget e biglietti del Napoli : il dirigente azzurro Formisano sentito dal pm : È stato ascoltato dai pm che indagano sui rapporti tra calciatori del Napoli e alcuni imprenditori finiti agli arresti otto giorni fa. Meno di due ore, tanto è durato il faccia a faccia tra Alessandro ...

Far West sul lungomare di Napoli - de Magistris : 'Non consentiremo occupazione violenta' : 'Napoli si sta aprendo al mondo con un volto nuovo e diventa ancora più insopportabile questa violenza inaccettabile. Ormai siamo primi in Italia per turismo e non possiamo consentire a questo manipolo di violenti di usurpare ...

