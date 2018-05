Clamoroso Juventus - bare con il nome di Insigne e Sarri : la festa della vergogna - il Napoli furioso con i calciatori bianconeri : 1/25 ...

Sarri non scopre le carte ma pensa all'addio al Napoli : I dubbi continua a tenerli tutti dentro di sè. Giorni tormentati per Sarri, una vigilia molto particolare quella a Castel Volturno contro il Crotone, che potrebbe essere l'ultima alla guida del Napoli ...

Napoli - in 50mila al San Paolo per convincere Sarri : Riflette e aspetta Maurizio Sarri, poi darà una risposta definitiva ad Aurelio De Laurentiis circa la sua permanenza a Napoli. C'è una clausola da otto milioni nel suo contratto, ci sono un paio di ...

Napoli - Allan chiama De Laurentiis 'Avanti con Sarri e con questo gruppo per vincere' : 'IMPORTANTE CONTINUARE TUTTI INSIEME' - 'Ci tenevamo tanto per i tifosi che meritavano di vincere lo scudetto - spiega il brasiliano in un'intervista ai microfoni di Sky Sport -. Ma non finisce qui, ...

Napoli - Sarri tentato dallo Zenit : il tecnico rifletterà sul futuro : Napoli, Sarri- Dopo il primo incontro terminato con un riavvicinamento totale tra De Laurentiis e Sarri, nelle ultime ore, lo Zenit starebbe tentando di strappare il tecnico toscano al club partenopeo. Come riportano i colleghi di “SportMediaset“, il club russo valuterà attentamente il da farsi e potrebbe provare l’affondo già nei prossimi giorni. OFFERTA SHOCK […] L'articolo Napoli, Sarri tentato dallo Zenit: il tecnico ...

Napoli - l?ultimo saluto alla stagione La folla chiede a Sarri di restare Ma l'ok del mister è ancora lontano : Non serve lo scudetto a Napoli per essere felici, non serve soprattutto ai napoletani che con i loro beniamini azzurri vogliono fare festa. Così si ritrovano all?esterno di Villa...

Napoli - Sarri e de Laurentiis a cena/ Rinnovo in arrivo? Il presidente cita Sorrentino : "La grande bellezza" : Napoli, Sarri resta o va via? Dopo il Chelsea spunta il Tottenham: 12 club lo hanno cercato! Le ultime notizie sull'allenatore toscano e gli scenari sul suo futuro(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 01:21:00 GMT)

Napoli “Grande Bellezza” : ecco il discorso del presidente De Laurentiis - indicazioni su Sarri : Cena di fine stagione per il Napoli, il club azzurro insieme dopo un campionato straordinario che si è però concluso senza conquistare lo scudetto. Nel frattempo l’ultimo colloquio tra Sarri e De Laurentiis è stato positivo, la conferma arriva dal discorso finale del numero azzurro: “Partendo da Maurizio Sarri ed arrivando a voi tutti della squadra e dello staff tecnico, vi dico grazie per questa grandissima stagione che ...

Napoli a cena - i tifosi chiedono a Sarri di restare. De Laurentiis : 'Autore e scultore della Grande Bellezza' : Siete stati protagonisti di un calcio spettacolare, notato e apprezzato non solo in Italia ma in tutto il Mondo . Quello che avete fatto resterà per sempre nella storia del Calcio Napoli. E io ve ne ...

A cena nasce il nuovo Napoli? De Laurentiis : "Sarri è grande bellezza" : Siete stati protagonisti di un calcio spettacolare, notato e apprezzato non solo in Italia ma in tutto il mondo. Maurizio Sarri è stato l'autore e lo scultore di questa grande bellezza". ? tavolata...

Napoli - SARRI E DE LAURENTIIS A CENA/ Animi rasserenati e tanti sorrisi : il toscano verso la permanenza : NAPOLI, SARRI resta o va via? Dopo il Chelsea spunta il Tottenham: 12 club lo hanno cercato! Le ultime notizie sull'allenatore toscano e gli sCENAri sul suo futuro(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 22:04:00 GMT)

Napoli - Sarri a cena con la squadra. I tifosi : 'Comandante resta con noi' : Il pubblico lo vuole, Napoli lo ama. 'Comandante resta con noi'. Iil coro con cui i tifosi hanno accolto Maurizio Sarri, allenatore del Napoli, al suo arrivo in un noto ristorante napoletano del ...

Napoli - l'esito dell'incontro Sarri-AdL e i possibili scenari : Sarà una questione che richiederà molto tempo per essere risolta. Sarri sarà ancora il tecnico del Napoli nella prossima stagione? La risposta è molto controversa perché le parti ancora non hanno trovato una soluzione favorevole per entrambe le parti. L'incontro tra le parti Luogo dell'incontro tenuto molto nascosto per evitare visite da parte di giornalisti. In conclusione Aurelio de Laurentis e Maurizio Sarri si sono incontrati nella casa del ...

Napoli - cena di fine stagione : ecco il messaggio dei tifosi al tecnico Sarri : Si sta per concludere una stagione entusiasmante per il Napoli, nonostante la mancata vittoria dello scudetto il campionato della squadra di Maurizio Sarri può considerarsi strepitosa, adesso ultimo atto nella gara casalinga contro il Crotone. Nel frattempo cena per concludere al meglio la stagione, presenti il tecnico Sarri, il presidente De Laurentiis, lo staff tecnico ed i calciatori. Tanti cori dei tifosi per il tecnico Maurizio Sarri, ...