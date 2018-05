Napoli | maestra picchiata davanti ai bambini

blogo

(Di sabato 19 maggio 2018)- Schiaffi e pugni fino allo stordimento: la mamma di un piccolo alunno della scuola Leopardi di Fuorigrotta si è così accanita nei confronti di un’insegnante,ad altriattoniti. Laè stramazzata al suolo priva di sensi ed è stata in seguito ricoverata al San Paolo, dove le è stato diagnosticato un trauma cranico contusivo.di esperienza e ritenuta mite da parte dei genitori degli alunni, è stata accusata dalla mamma manesca di essere stata troppo dura con il proprio figlio, arrivando a strattonarlo lasciandogli un livido sul braccio. Da qui la “spedizione punitiva”, un’inaudita violenza consumatasi in pubblico eaiche stavano uscendo dall’istituto.Inevitabile lo shock per i piccoli alunni, che sono stati costretti ad assistere, loro malgrado, ad una scena che negli ultimi tempi si è ripetuta troppo spesso. Ad evitare il peggio ...