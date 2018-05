ilmattino

: #Napoli Governo, centri sociali protestano davanti ai gazebo di Lega e M5s - corrmezzogiorno : #Napoli Governo, centri sociali protestano davanti ai gazebo di Lega e M5s - amaryllide1 : RT @michelegiorgio2: Napoli. Protesta in via Toledo davanti al gazebo della Lega con una bambola di plastica con la foto di Salvini al post… - GHERARDIMAURO1 : RT @mattinodinapoli: Napoli, gazebo della Lega in strada: tensioni con i centri sociali -

(Di sabato 19 maggio 2018) Una protesta si è svolta in via Toledo, all'altezzafermatametropolitana, a pochi metri da uno deiallestiti per mostrare il contratto di governo. Una ventina di ...