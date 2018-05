Napoli | Allan chiama De Laurentiis ' Avanti con Sarri e con questo gruppo per vincere'

Napoli - senti Allan : “possiamo vincere se…” : Allan ha parlato dell’ennesima bella annata del Napoli in campionato, culminata però col secondo posto ed un sogno sfumato “Continuare con questo allenatore che ci fa giocare bene sarebbe importante, anche noi in campo ci divertiamo. Dispiace non aver vinto ancora nulla, ma possiamo farlo se manteniamo Sarri”. Il centrocampista del Napoli Allan spera che l’allenatore Maurizio Sarri resti sulla panchina degli azzurri. ...

Pallanuoto - Serie A1 2018 : Brescia ipoteca il secondo posto - Lazio ai play out. Volata tra Savona - Ortigia e Napoli : La 25ma giornata del campionato di Serie A1 di Pallanuoto emette un verdetto: Lazio ai play out. La compagine capitolina tiene testa al Brescia per tre quarti di gara, poi crolla, perde 15-9 (6-1 negli ultimi 8′) ed ora sarà obbligata a passare dalla post season per confermare la categoria. Il Posillipo infatti batte 14-3 l’Acquachiara e certifica la matematica salvezza. Il Brescia dal canto suo, con questa vittoria puntella il ...

PAGELLE/ Fiorentina-Napoli (3-0) : Allan unico azzurro salvo! Fantacalcio - i voti della partita (Serie A) : PAGELLE Fiorentina Napoli (3-0): Fantacalcio, i voti della partita di Serie A che si è conclusa con la netta vittoria dei viola nei confronti dei partenopei, spazzati via da Simeone.(Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 22:17:00 GMT)

Milan-Napoli - possibile riposo per Allan : gioca Rog? : Maurizio Sarri , come scrive il Corriere dello Sport , pare intenzionato a schierare dal primo minuto il solito tridente leggero: a inizio settimana si è ipotizzato un possibile impiegato da titolare ...

Napoli - Allan sprinta : gioca lui? Maggio corre verso le 500 : Settore ospiti tutto esaurito domani a San Siro. Quattromila cinquecento sostenitori azzurri in quella porzione di stadio, chissà quanti sparsi altrove. Sarri sostituirà lo squalificato Mario Rui con ...

Pallanuoto - Serie A1 2018 : Napoli-Sport Management 7-13. Mastini incontenibili in Campania : Sport Management inarrestabile: i Mastini espugnano la piscina del Napoli e volano solitari al secondo posto della classifica della Serie A1 di Pallanuoto maschile in attesa che domani Brescia affronti Savona. Punteggio finale della partita 7-13 per gli ospiti, che hanno chiuso la contesa dopo appena 16 minuti. Nel primo quarto difese allegre e reti a grappoli: a fare la differenza è la tripletta di Gallo, che spacca la sfida, portando lo score ...

Napoli - Sarri ingolosito da Milik. C'è l'idea Zielinski per Allan : Maurizio Sarri è un allenatore che vive di certezze, che spesso è volentieri si rifugia nelle sue certezze e lo fa soprattutto nei momenti delicati. Di conseguenza, dopo la sfida pareggiata in casa ...

Pallanuoto - Serie A1 2018 : la 19ma giornata. Interessanti sfide Napoli-Savona e Lazio-Florentia : Giornata numero 19 per il massimo campionato italiano di Pallanuoto maschile: spiccano, su tutti gli altri, due incontri. Napoli-Savona vede la sfida tra le due squadre appaiate al quinto posto a quota 32 punti: chi vince vede praticamente cosa fatta l’approdo ai play-off Scudetto. Ne deve approfittare l’Ortigia, quarto a 34, che ospita il Torino, per rafforzare la posizione in ottica post season. Interessante, per quanto riguarda il ...

Napoli - Allan : “crediamo nello scudetto” : “Abbiamo fatto un ottimo campionato, ora siamo tornati a meno due dalla Juventus e dobbiamo lavorare al meglio per fare l’ultima parte della stagione alla grande”. Lo ha detto il centrocampista del Napoli Allan, intervistato da Radio Kiss Kiss Napoli. “Se Sarri andra’ fino al Palazzo a prendere il potere – spiega il brasiliano – noi dobbiamo andargli dietro. Speriamo di avere sempre i tifosi con noi a ...

Napoli - la carica di Allan 'Sarri vuole andare fino al Palazzo per conquistare il potere Noi andremo con lui' : E' uno dei protagonisti della grande stagione del Napoli. Allan è l'intoccabile del centrocampo: 4 gol all'attivo in campionato e prestazioni di alto livello tanto che la società ha deciso di ...

Diretta/ Napoli-Genoa - risultato live 0-0 - streaming video e tv : palo di Insigne - che occasione per Allan! : Diretta Napoli-Genoa, info streaming video e tv: al San Paolo i partenopei di Maurizio Sarri ospitano i grifoni di Davide Ballardini.