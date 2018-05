Napoli | 8 grandi nomi per sognare | gli obiettivi | c' è l' attaccante del Barça

2 grandi colpi da 45 milioni e due cessioni - sarà così il Napoli 2018/19? Video : Siamo ormai giunti ad un passo dal termine della stagione e di un campionato che a tratti si è rivelato entusiasmante per il Napoli di Aurelio De Laurentiis e mister Maurizio Sarri. Peccato che, però, alla fine ha avuto la meglio per la settima volta consecutiva la Juventus di Massimiliano Allegri. Le intenzioni del presidente e della societa' campana però sono quelle di continuare a fare bene, anzi di migliorare ancora di più il livello della ...

2 grandi colpi da 45 milioni e due cessioni - sarà così il Napoli 2018/19? : Siamo ormai giunti ad un passo dal termine della stagione e di un campionato che a tratti si è rivelato entusiasmante per il Napoli di Aurelio De Laurentiis e mister Maurizio Sarri. Peccato che, però, alla fine ha avuto la meglio per la settima volta consecutiva la Juventus di Massimiliano Allegri. Le intenzioni del presidente e della società campana però sono quelle di continuare a fare bene, anzi di migliorare ancora di più il livello della ...

Napoli - prof salvata dagli alunni : “Sono ragazzi svegli ma di grandissimo cuore” : Napoli, prof salvata dagli alunni: “Sono ragazzi svegli ma di grandissimo cuore” A Mattino Cinque la ricostruzione del salvataggio della docente da parte dei suoi studenti Continua a leggere L'articolo Napoli, prof salvata dagli alunni: “Sono ragazzi svegli ma di grandissimo cuore” proviene da NewsGo.

Napoli - prof salvata dagli alunni : 'Sono ragazzi svegli ma di grandissimo cuore' : Forse non ce l'avrebbe fatta la professoressa 50enne di Torre Annunziata dell 'Istituto Tecnico Ernesto Cesaro senza l'aiuto dei suoi studenti che, preoccupati per la sua assenza da scuola, avevano ...

Portiere e attaccante : ecco i due grandi nomi da oltre 40 milioni per il Napoli : Mancano soltanto due turni alla chiusura ufficiale del campionato italiano di calcio e il Napoli di Aurelio De Laurentiis, con tutta probabilità, dovrà ingoiare un altro boccone amaro per quella che sarebbe potuta essere la stagione dello scudetto e che, invece, alla fine si è rivelata un'altra annata senza vittorie. Ovviamente non è ancora detta l'ultima parola, ma le speranze azzurre sono davvero ridotte al minimo. Proprio per questa ragione ...

Dopo Sarri il Napoli prenderà uno tra questi grandi nomi come nuovo allenatore? : Il trentacinquesimo turno del campionato di Serie A ha detto veramente molto su quello che potrebbe essere il verdetto finale di questa entusiasmante stagione. Il Napoli di Maurizio Sarri infatti, per arrivare alla vittoria dello scudetto, dovrà sperare in una serie di combinazioni positive che ad oggi difficilmente sembra potrebbero concretizzarsi. Nel frattempo, proprio per questo motivo, si continua a pensare anche al futuro e a cercare di ...

de Magistris - Napoli grandissimo cuore : ... che ha sottolineato: "Squadra sempre concentrata, unita, forte, senza mai mollare, con un grandissimo cuore, per poi andare a vincere con un uomo straordinario del sud del mondo. C'è tutta la nostra ...

Juventus-Napoli 0 a 1 - i tifosi campani sognano in grande : “Ora è tempo di scudetto. Emozione grandissima” : In migliaia i tifosi napoletani sono accorsi all’aeroporto di Capodichino per accogliere la squadra di ritorno da Torino dopo lo 0 a 1 inflitto alla Juventus. “È un’Emozione grandissima, mai provata fino ad ora. Ci meritiamo questa vittoria e dobbiamo andare avanti. Stiamo aspettando i giocatori per omaggiarli” “Il gol al 90° è stato del tutto inaspettato e ci ha lasciato senza parole. Adesso possiamo sperare molto ...

Da Napoli rete europea per seconda vita grandi edifici : ANSAmed, - Napoli, 20 APR - Vecchie caserme militari, fabbriche dismesse nel centro cittadino, antiche ville in rovina, tutti edifici che possono avere una seconda possibilità di vita. Si è parlato di ...

Napoli - ag. Koulibaly : 'Stagione incredibile - è arrivato a grandi livelli' : Tra i migliori del mondo? Sta facendo una grandissima stagione, è chiaro, è fuori dubbio che sia arrivato a grandissimi livelli '. SUL DUELLO Napoli-JUVE - 'La Juve può perdere altri punti perché ha ...