Nadal | ' Il n 1? Non mi interessa | in finale penserò solo a vincere il titolo'

Agente Nadal : 'Se vinci sei un fenomeno - altrimenti non esisti' : Benito Perez Barbadillo è dal 1996 coinvolto nel mondo del tennis. Prima come dipendente dell'ATP, poi come manager. È il responsabile della comunicazione di Rafael Nadal da più di un decennio e recentemente ha iniziato a curare anche gli interessi ...

LIVE Tennis - Internazionali d’Italia Roma 2018 in DIRETTA : venerdì 18 maggio. Fognini-Nadal - ma non solo. Tutti i quarti di finale : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale integrale della sesta giornata giornata degli Internazionali d’Italia di Tennis: tutte le speranze, i sogni e le aspirazioni del popolo italico sono riposte su di lui. Fabio Fognini affronta Rafael Nadal nei quarti di finale del tabellone di singolare maschile: nella giornata di oggi i match su Tutti i campi inizieranno alle ore 12.00. Sul Centrale e sulla Next Gen Arena spazio ai tornei di ...

Internazionali d’Italia Roma 2018 : i quarti di finale. Nadal-Fognini e non solo. Grandi sfide per Djokovic e Sharapova : Giornata dedicata ai quarti di finale agli Internazionali d’Italia 2018. Cresce l’attesa per la sfida che tutto il pubblico del Foro Italico aspetta. Alle ore 12.00 sul Centrale scendono in campo Rafael Nadal e Fabio Fognini. Il ligure cerca l’impresa contro il re della terra rossa per riportare nuovamente un tennista italiano in semifinale dopo Filippo Volandri nell’ormai lontano 2007. Servirà la partita perfetta a ...

Zverev : 'Non sono ancora al livello di Nadal e Federer' : Quando è in forma è un top ten al mondo. Oggi ha sbagliato poche palle, non è stato facile. sono ai quarti di finale di un Masters 1000, sono felice di andare avanti'. Da numero 3 al Mondo, data ...

Tennis - Roma : Fognini non sbaglia e passa ai quarti per la prima volta. Nadal nel mirino : Il ligure venerdì affronterà il vincente del match fra Rafa Nadal, numero 2 del mondo e primo favorito del tabellone, e il Next Gen canadese Denis Shapovalov, numero 29 Atp. KEYS RITIRATA, HALEP AI ...

Internazionali d’Italia Roma 2018 : Fabio Fognini non si ferma più! Batte Gojowczyk e ai quarti attende Rafael Nadal! : Continua il cammino agli Internazionali d’Italia di Fabio Fognini, che si qualifica per i quarti di finale. Il tennista azzurro supera in due set con un doppio 6-4 il tedesco Peter Gojowczyk, numero 53 del mondo, dopo poco più di un’ora e mezza di gioco. Una bella vittoria del nativo di Arma di Taggia, bravo a reggere la pressione dell’essere favorito e di non poter assolutamente perdere contro un avversario con una classifica ...

Nick Kyrgios non ha dubbi : “Nadal difficile da affrontare su terra - Federer su qualsiasi superficie” : In una recente sessione di domande e risposte sui social, Nick Kyrgios ha espresso un parere interessante in merito alle difficoltà di affrontare Nadal e Federer su diverse superfici Nonostante il ko del Mutua Madrid Open, la stagione su terra sembra essere esclusiva di Rafa Nadal come testimoniano i successi a Montecarlo e Barcellona. Ne sono consapevoli anche gli altri tennisti del circuito. Nick Kyrgios però, in una recente sessione di ...

Nadal show agli Internazionali BNL d'Italia : 'Penso a vincere l'8° titolo - non al Roland Garros' : Ha perso lo scettro di numero uno al mondo ceduto a Federer dopo Madrid, ma Rafa Nadal è sempre Rafa Nadal e arriva a Roma da grande favorito, dopo i successi di Barcellona e Montecarlo e 50 set vinti consecutivi, nuovo record mondiale ...

Nadal superfavorito a Madrid. Sul rosso Rafa non perde da un anno : Ci siamo, tra sei giorni inizia la 75 ª edizione degli Internazionali d'Italia e come da recente tradizione è il Masters 1000 di Madrid a fare da apripista al più importante spettacolo tennistico ...

Rafael Nadal : '11 titoli? Non so come queste cose possano accadere' : Quando affronti i migliori al mondo, chiaramente puoi perdere. Puoi perdere ogni giorno . Ma sono i giocatori più forti ad avere possibilità migliori '. Prossimo appuntamento Barcellona: esordirà ...

Juventus-Real Madrid - Nadal Non si fida dei bianconeri : Juventus-Real Madrid, si avvicina la gara di Champions League valida per l’andata dei quarti di finale. Rafa Nadal, insieme alla Nazionale spagnola di Coppa Davis, è stato ospite del programma ‘El Transistor’ ed ha parlato così della partita: “E’ una sfida molto aperta anche se il Madrid è migliorato molto e ha il morale alto. I dettagli possono cambiare tutto. Alcuni giocatori hanno attraversato periodi complicati ma ora sono tutti ...