Nadal-Djokovic | Internazionali d’Italia Roma 2018 | orario d’inizio e come vedere la

Internazionali d’Italia Roma 2018 : le semifinali maschili. Nadal e Djokovic riaccendono la rivalità - Cilic ultimo ostacolo per la finale bis di Zverev : Penultimo atto nel tabellone maschile agli Internazionali d’Italia 2018. Sarà un sabato dedicato completamente alle semifinali e tra gli uomini cresce l’attesa per due partite che promettono grande spettacolo e dal quale usciranno i contendenti per il trono del Foro Italico. Come storia, tradizione, rivalità la prima semifinale, però, batte nettamente la seconda, perchè sul Centrale scendono in campo Rafael Nadal e Novak Djokovic. Si ...

Internazionali d’Italia Roma 2018 : semifinali Nadal-Djokovic e Cilic-Zverev. Orario d’inizio e come vederle in tv. Il programma completo : Giornata di semifinali agli Internazionali d’Italia 2018. Nel tabellone maschile sono attese due sfide spettacolari. Si comincia nel primo pomeriggio con il 51esimo capitolo della rivalità tra Rafael Nadal e Novak Djokovic, un match che è stato anche quattro volte la finale maschile qui a Roma. Poi in serata toccherà al campione in carica Alexander Zverer che se la vedrà con Marin Cilic, che per la prima volta in carriera si è spinto fino ...

Internazionali d’Italia 2018/ Diretta Roma Nadal Djokovic streaming video e tv - orario semifinali (tennis) : Diretta Internazionali d'Italia 2018 Roma, info streaming video e tv: orario delle partite, oggi è il giorno delle semifinali. Spicca Nadal Djokovic (sabato 19 maggio)(Pubblicato il Sat, 19 May 2018 02:00:00 GMT)

Internazionali - Djokovic batte Nishikori : supersemifinale contro Nadal : E' tornato Novak Djokovic . Il serbo, in tabellone da 11° favorito, ritrova lo smalto dei tempi migliori e centra la prima semifinale del 2018. Non è stata facile la partita contro Kei Nishikori, ...

Nadal batte Fognini al terzo set nei quarti Al Foro Italico la semifinale con Djokovic : In serata, sempre sul Centrale, l'ultimo quarto tra la numero uno del mondo Simona Halep, finalista dodici mesi fa , ma anche semifinalista nel 2013 e nel 2015, e la francese Caroline Garcia, numero ...

Djokovic in semifinale - trova Nadal : Tra lui e la finale ora c'è Rafael Nadal , numero 2 al mondo e prima testa di serie del torneo che oggi ha eliminato Fabio Fognini.

E' Nadal-Djokovic! Masha avanti - Wozniacki stop! : L'ucraina, quarta testa di serie, ha liquidato col punteggio di 6-4 6-4 l'ex numero 1 del mondo, la tedesca Angelique Kerber, battuta per la sesta volta di fila dalla Svitolina. Che ora in semifinale ...

Nadal : 'Semifinale contro Djokovic? Meglio Nishikori...' : Punta dritto alla finale degli Internazionali, Rafael Nadal. Lo spagnolo ha avuto la Meglio su Fabio Fognini e ora è pronto a dare il massimo per arrivare in fondo alla competizione. Arrivato in ...

Internazionali d’Italia – Nadal esalta Fognini e ammete : “ero nelle sue mani. Ora Djokovic? Preferirei di no perchè…” : Dopo la vittoria sofferta su Fognini nei quarti degli Internazionali d’Italia, Rafa Nadal ha esaltato il gioco espresso dall’azzurro particolarmente nel primo set Quest’oggi è terminato il percorso di Fabio Fognini negli Internazionali d’Italia. Il tennista azzurro è stato sconfitto da Rafa Nadal nei quarti di finale in rimonta. Fognini è riuscito a strappare il primo set allo spagnolo, salvo poi subire la rimonta del ...

Internazionali d’Italia Roma 2018 : i quarti di finale. Nadal-Fognini e non solo. Grandi sfide per Djokovic e Sharapova : Giornata dedicata ai quarti di finale agli Internazionali d’Italia 2018. Cresce l’attesa per la sfida che tutto il pubblico del Foro Italico aspetta. Alle ore 12.00 sul Centrale scendono in campo Rafael Nadal e Fabio Fognini. Il ligure cerca l’impresa contro il re della terra rossa per riportare nuovamente un tennista italiano in semifinale dopo Filippo Volandri nell’ormai lontano 2007. Servirà la partita perfetta a ...

Internazionali d’Italia Roma 2018 : i risultati di giovedì 17 maggio del tabellone maschile. Fognini-Nadal sfida ai quarti di finale - avanzano Djokovic e Zverev : Giornata di ottavi di finale nel tabellone maschile degli Internazionali d’Italia 2018. Andiamo a raccontarvi quanto accaduto sulla terra rossa di Roma. A dare inizio alle danze ci ha pensato Fabio Fognini. Il ligure, reduce dal brillante successo contro il n.8 del mondo Dominic Thiem, se la vedeva contro il tedesco Peter Gojowczyk (n.53 del mondo) in una sfida in cui tutti i favori del pronostico erano per l’azzurro. Fabio, pur ...

Internazionali d’Italia Roma 2018 : i risultati di oggi del tabellone maschile (16 maggio). Impresa di Fognini - tutto facile per Nadal e Djokovic : L’Impresa di Fabio Fognini ha sicuramente caratterizzato il mercoledì agli Internazionali d’Italia 2018. Il ligure ha sconfitto in tre set l’austriaco Dominic Thiem facendo esplodere di gioia il pubblico del Centrale. Una meravigliosa prestazione da parte del nativo di Arma di Taggia, che ora affronterà agli ottavi di finale il tedesco Peter Gojowczyk, numero 53 del mondo che ieri aveva sconfitto Lorenzo Sonego. tutto molto ...

Internazionali d'Italia - Nadal e Djokovic volano agli ottavi : ROMA - Tutto facile per Rafael Nadal e Novak Djokovic . I due talenti del tennis mondiale si qualificano agevolmente agli ottavi di finale degli Internazionali Bnl d'Italia in corso al Foro Italico. ...

Internazionali d'Italia - Nadal e Djokovic - Sharapova e Williams : al Foro Italico è la giornata della star : Sfiderà Grigor Dimitrov, numero 4 del mondo e 3 del tabellone, che compie proprio in questo 16 maggio il suo ventisettesimo compleanno. Sul Centrale, nel frattempo, il programma si apre con il nostro ...