Musica Concerto di Bach alla Biblioteca comunale Manfrediana

Il pioniere della Musica latin urban a Napoli : Nicky Jam in concerto al Club Partenopeo : Nicky Jam in concerto al Club Partenopeo. Domenica 27 maggio, “The Series Euro Tour 2018” porterà a Napoli il pioniere della musica latin urban, la cui ultima hit “X” ha già superato 700 milioni di visual su YouTube “X”, la sua ultima hit, che lo vede duettare con J Balvin, ha scalato in tempi record le classifiche di tutto il mondo superando su YouTube, proprio in questi giorni, 700 milioni di visualizzazioni. Artista multi-platino, che vanta ...

Napoli - il concerto del fenomeno Musicale Liberato. In 20mila per vederlo ma l’identità resta un mistero : l’identità resta ancora un mistero al contrario delle sue canzoni che i circa 20mila fan, chiamati a raccolta sul lungomare di Napoli, conoscono a memoria. E’ Liberato, il fenomeno musicale che impazza sui social network. Le sue canzoni macinano milioni di visualizzazioni in appena un anno dalla pubblicazione del primo brano, intitolato appunto “9 maggio” (la data scelta anche per questa esibizione partenopea). Ad assistere al concerto gratuito ...

Uto Ughi in concerto a Lucca con "Energia in Musica per l'Italia" : Roma, , askanews, - Diffondere la grande musica tra i giovani: per Uto Ughi è sempre stata una missione. Non solo attraverso l'insegnamento, anche con eventi come quello andato in scena nel corso ...

L'Accademia Musicale del Finale propone il Concerto di apertura del Maggio Musicale : "Sabato 12 Maggio 2018 alle ore 21 presso l'Auditorium Santa Caterina a Finalborgo, L'Accademia Musicale del Finale propone il Concerto di apertura del Maggio Musicale. Si esibirà l'Orchestra ...

Musica : Ghali. concerto al Forum a ottobre - grazie Milano : ... il suo primo album in studio, è stato il quinto più venduto del 2017 secondo i dati ufficiali Fimi/Gfk e il primo per streaming su Spotify. Prodotto e organizzato da Live Nation, Ghali in tour ...

Trap - hip hop - rock - pop - le nuove leve che rendono il Concertone il migliore di sempre - Musica - Spettacoli : Il miglior Concertone del Primo Maggio da anni. Non c'è dubbio. E soprattutto una splendida occasione per fare i conti con 'la Musica che gira intorno', quella che i ragazzi delle giovani generazioni ...

Musica - 50mila al concerto di Taranto per 'riprogrammare il nostro futuro' Striscione delle mamme dei Tamburi : -------- Il concerto di Taranto è in diretta tv, in esclusiva nazionale, su Canale 85 e Antenna Sud , canale 13, del digitale terrestre, oltre che in streaming sui canali Facebook delle rispettive ...

Primo Maggio - largo all avanguardia dalla trap alle provocazioni - è il miglior Concertone - Musica - Spettacoli : Un Primo Maggio all'insegna della contemporaneità. La Musica italiana di oggi ha occupato per intero le cinque ore della prima parte del Concertone, il migliore da molti anni a questa parte, con un ...

Il rock di Gianna Nannini invade il Concertone - parolacce e dito medio per Sfera Ebbasta - Musica - Spettacoli : Apertura con polemica immediata al Primo Maggio 2018 in piazza San Giovanni a Roma. Lodo, il cantante dello Stato Sociale che con Ambra Angiolini conduce il Concertone, ha iniziato alle 15 in punto in ...

Gianna Nannini - il rock invade il Concertone - poi arriva la trap-karaoke di Sfera Ebbasta - Musica - Spettacoli : Apertura con polemica immediata al Primo Maggio 2018 in piazza San Giovanni a Roma. Lodo, il cantante dello Stato Sociale che con Ambra Angiolini conduce il Concertone, ha iniziato alle 15 in punto in ...

Musica - migliaia al concerto di Taranto per 'riprogrammare il nostro futuro' Striscione delle mamme dei Tamburi : -------- Il concerto è in diretta tv, in esclusiva nazionale, su Canale 85 e Antenna Sud , canale 13, del digitale terrestre, oltre che in streaming sui canali Facebook delle rispettive emittenti.

Musica - migliaia al concerto di Taranto per 'riprogrammare il nostro futuro' : -------- Il concerto è in diretta tv, in esclusiva nazionale, su Canale 85 e Antenna Sud , canale 13, del digitale terrestre, oltre che in streaming sui canali Facebook delle rispettive emittenti.

Concertone tra Musica e lotta allo sfruttamento - rafforzate misure di sicurezza : Fino a sera festa e impegno in piazza nella capitale, Ambra Angiolini legge Steinbeck sul lavoro, “Lo Stato Sociale” contesta la politica

Al via il Concertone - Lo Stato Sociale e il monologo di protesta 'Mi sono rotto il c...o' - Musica - Spettacoli : È Lo Stato Sociale ad aprire, alle 15 in punto, il tradizionale Concertone del Primo Maggio. La band, capitanata da Lodo Guenzi che presenta la lunga maratona insieme ad Ambra Angiolini, ha intonato ...