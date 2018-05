Muoiono in incidente mentre vanno a matrimonio figlia

Il dramma di Luana e Rodrigo : Muoiono in un incidente il giorno prima del matrimonio : Una giovane coppia è morta in un incidente stradale poche ore prima della cerimonia che li avrebbe proclamati marito e moglie. E' la tragica storia di Luana Alves, 36 anni, e Rodrigo...

Lucca - Muoiono in un incidente mentre vanno all'ospedale per nipotina appena nata : Stavano andando in auto all'ospedale per trovare la loro nipotina appena nata, ma non l'hanno mai incontrata. Sono due coniugi di Pescaglia , Lucca, , Aldo Belluomini di 66 anni e Gabriella Massei di ...

Carrara - tragedia nella notte : quattro ragazzi Muoiono in un incidente | Foto : incidente mortale a Carrara. Una vera e propria tragedia quella avvenuta la scorsa notte, intorno alle 3.45 del mattino. Il bilancio è di quattro morti e un ferito. Le vittime - di cui non è stata ancora resa nota...

Carrara - tragedia nella notte : quattro ragazzi Muoiono in un incidente : incidente mortale a Carrara. Una vera e propria tragedia quella avvenuta la scorsa notte, intorno alle 3.45 del mattino. Il bilancio è di quattro morti e un ferito. Le vittime - di cui non è stata ancora resa nota...

Fecondazione in vitro - l'incredibile storia : Muoiono in un incidente ma 5 anni dopo hanno un figlio : Tutto grazie alla scienza e alla giustizia che hanno permesso che avvenisse una Fecondazione in vitro . Cina, la triste storia di Shen Jie e Liu Xi Shen Jie e Liu Xi erano una coppia come tante. Il ...

“Un miracolo”. I genitori Muoiono - lui nasce lo stesso 4 anni dopo quel terribile incidente. Il web in festa per l’arrivo di un bambino davvero speciale - al quale tutti stanno facendo coraggio : Una nascita incredibile, una storia che sembra uscita dalla penna di uno scrittore e che invece ha fatto gridare al miracolo il mondo intero. Lui, un bimbo che ha da poco aperto gli occhi per la prima volta, è infatti venuto al mondo quattro anni dopo la morte dei genitori, scomparsi tragicamente. Tutto è successo in Cina, come raccontato dal Guardian, e lui, il piccolo Tiantian è stato partorito da una madre surrogata. A prendersi cura ...

I genitori Muoiono in un incidente - quattro anni dopo nasce il loro figlio : I genitori muoiono in un incidente, quattro anni dopo nasce il loro figlio I nonni hanno ottenuto la custodia dell’embrione. Grazie a una madre surrogata, a dicembre 2017 è arrivato Tiantian Continua a leggere

I genitori Muoiono in un incidente - quattro anni dopo nasce loro figlio : I genitori muoiono in un incidente, quattro anni dopo nasce loro figlio I nonni hanno ottenuto la custodia dell’embrione. Grazie a una madre surrogata, a dicembre 2017 è arrivato Tiantian Continua a leggere

I genitori Muoiono in un incidente - quattro anni dopo nasce loro figlio : I nonni hanno ottenuto la custodia dell'embrione. Grazie a una madre surrogata, a dicembre 2017 è arrivato Tiantian