MSI Optix MAG27CQ | non vorrete più tornare indietro

(Di sabato 19 maggio 2018) I gamer più esigenti hanno la necessità di utilizzare un monitor che sappia regalare un’esperienza videoludica il più coinvolgente possibile. Inoltre, un monitor da gaming che si rispetti deve essere dotato di caratteristiche che consentono di ottenere delle ottime prestazioni in game. Un buon tempo di risposta e un buon refresh rate sono fondamentali e sono i maggiori fattori che influenzano l’acquisto di un nuovo monitor da gaming. MSI ha raccolto tutti questi aspetti e li ha racchiusi in un monitor che si pone come obbiettivo il soddisfacimento delle esigenze di un gamer. In questi giorni abbiamo avuto la possibilità di testare l’di MSI, un monitor da 27″ con refresh rate di 144 Hz e tecnologia FreeSync. Indice Confezione Design e costruzione Specifiche tecniche Caratteristiche e prestazioni Prezzo Galleria immagini Conclusioni Confezione Nella ...