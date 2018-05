MPS Il crollo in Borsa e le amnesie su Padoan

MPS - nuovo forte calo dopo il crollo di ieri : Parole che avevano acceso lo scontro con il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan . 'Le dichiarazioni dell'on. Borghi, insieme alle indicazioni fornite nella bozza di programma di Lega e M5S, ...

MPS - nuovo crollo dopo sospensioni Piazza Affari perde oltre l'1% : Le parole di Borghi sono state poi commentate duramente dal ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan, che le ha definite «gravi», sottolineando che hanno provocato «una crisi di fiducia». E' «un ...

MPS - avvio in calo dopo il crollo di ieri : Parole che avevano acceso lo scontro con il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan . 'Le dichiarazioni dell'on. Borghi, insieme alle indicazioni fornite nella bozza di programma di Lega e M5S, ...

Azioni MPS tra crollo e indifferenza del MEF. Fondi hedge aumentano lo short? : Mentre però i Fondi hedge vanno avanti con le vendite allo scoperto, il Ministero dell'Economia, primo Azionista di Monte dei Paschi, sembra essere incapace di adottare qualsiasi reazione. La banca ...

MPS/ L'ipotesi sul crollo in Borsa 'impossibile' per una banca dello Stato : Il crollo in Borsa di Mps è davvero difficile da spiegare visto che è una banca controllata dallo Stato. SERGIO LUCIANO.

MPS/ L'ipotesi sul crollo in Borsa "impossibile" per una banca dello Stato : Il crollo in Borsa di Mps è davvero difficile da spiegare visto che è una banca controllata dallo Stato. Forse un'idea può averla il dimissionario direttore finanziario. SERGIO LUCIANO(Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 08:58:00 GMT)MPS/ Il conto in rosso e il rimpianto per lo Stato banchiere, di P. AnnoniFCA/ I colpi di scena pronti per l'addio di Marchionne, di S. Luciano

MPS - continua il crollo in Borsa. La perdita teorica del Tesoro è già di 3 miliardi : L'ennesimo crollo in Borsa, con tanto di sospensione al ribasso, ha costretto Mps a uscire allo scoperto per smentire le "illazioni di stampa". Così, la banca ha ribadito che non ci sono in programma nuovi aumenti di capitale e che il piano di ristrutturazione al 2021 concordato con le autorità europee "procede secondo le tempistiche", compresa la parte su "riduzione dei crediti deteriorati e iniziative di contenimento dei ...