MotoGp – Zarco emozionato | Marquez impotente e Petrucci esaltato | le sensazioni dei primi

MotoGp Francia 2018 - Zarco in pole. La griglia di partenza di Le Mans : Sorpresa dalla Yamaha non ufficiale. Marquez e Petrucci in prima fila, Dovi in seconda. Indietro Rossi e Vinales MotoGp Francia 2018, orari tv di Le Mans , diretta Sky e differita tv8,

MotoGp Francia - pole a Zarco : ANSA, - ROMA, 19 MAG - Johann Zarco ha ottenuto la pole del Gp di Francia con il tempo di 1'31"185. Insieme alla Yamaha Tech 3 in prima fila partiranno anche la Honda ufficiale di Marc Marquez e la ...

MotoGp Francia - la pole position è di Zarco : Marquez si arrende: 2°. Le Ducati di Dovizioso e Lorenzo in seconda fila, Rossi e Vinales in terza

Francia MotoGp - pole Zarco! Poi Marquez e Petrucci. Iannone 4° - Dovi 5° - Rossi 9° : Il francese Johann Zarco partirà dalla pole position nel GP di Francia, a Le Mans. Con 1'31"185 il pilota della Yamaha ha preceduto di 108 millesimi lo spagnolo Marc Marquez su Honda. Ottimo terzo ...

MotoGp - Francia : pole di Zarco davanti a Marquez. Rossi ottavo : A tallonarlo il campione del mondo Marc Marquez, che precede il terzetto italiano composto da Petrucci, Iannone e Dovizioso. Partirà invece dall'ottava posizione Valentino Rossi. Tags Argomenti: ...

MotoGp - GP Francia 2018 : qualifiche. Johann Zarco profeta in patria! Pole straordinaria davanti a Marquez e Petrucci - nono Rossi : Johann Zarco centra una Pole position straordinaria nel Gran Premio di Francia della MotoGP 2018 e viene eletto come “profeta in patria” dato che si corre sul tracciato di Le Mans. Il francese del team Yamaha Tech3, infatti, stampa un impressionante 1:31.185 e stacca Marc Marquez (Honda) di 108 millesimi ed il nostro Danilo Petrucci (Ducati Pramac) di 196. Giro straordinario, dunque, per il padrone di casa che conferma di essere ...

MotoGp DIRETTA LE MANS 2018/ Qualifiche live : Zarco conquista la pole position davanti al suo pubblico! : DIRETTA MOTOGP Qualifiche, FP3 e FP4 live del GP Francia 2018 a Le MANS: cronaca e tempi delle sessioni in programma sul circuito Bugatti (oggi sabato 19 maggio)(Pubblicato il Sat, 19 May 2018 14:49:00 GMT)

MotoGp - Zarco ha le idee chiare : “sogno la prima vittoria qui a Le Mans. Marquez? Penso di poterlo prendere” : Johann Zarco ha parlato in conferenza stampa, confermando di voler lottare per il titolo mondiale visto il suo secondo posto in classifica Archiviati i test svolti a Jerez, la MotoGp torna in pista per il Gp di Francia, in programma sul circuito di Le Mans. Dopo la vittoria ottenuta in Spagna, Marc Marquez va a caccia del tris in questa stagione per allungare il proprio vantaggio nella classifica piloti. AFP/LaPresse Dietro di lui smania per ...

MotoGp - in Francia occhi puntati su Yamaha e Zarco : Il due volte campione del mondo della Moto2 si trova a suo agio con la M1 "clienti" schierata dal team Tech3 e non sembra patire tutte le difficoltà dei piloti Yamaha Factory che portano in pista la ...

MotoGp – Zarco a Le Mans per trionfare - ma attenzione a Honda e Ducati : il programma del Gp di Francia [ORARI e DIRETTE TV] : Johann Zarco gioca in casa, ma i piloti affamati di vittoria sono tanti: ecco il programma dettagliato del weekend del Gp di Francia di MotoGp Dopo una settimana di pausa, durante la quale i piloti della MotoGp hanno disputato due importanti giornate di test, una a Jerez e l’altra al Mugello, i campioni delle due ruote sono pronti per un nuovissimo appuntamento stagionale, il Go di Francia. Occhi puntatissimi sui piloti Yamaha, a caccia di ...

MotoGp Yamaha - Zarco : «Saprò trasformare la pressione in energia positiva» : TORINO - È ancora alla ricerca della prima vittoria in MotoGp Johann Zarco. L'occasione giusta potrebbe presentarsi nella gara di casa a Le Mans. Il francese del team Tech3 non nasconde le proprie ...

MotoGp - Gp Le Mans : La sfida riparte a casa di Zarco. Date - orari e info : L'unico che veramente può fermare il campione del mondo in carica è se stesso. La gara spagnola, la prima in europa, però ha 'regalato' una Ducati in netta crescita. Le difficoltà delle gare ...

MotoGp Honda - Marquez : «Con Zarco la Yamaha ha perso un gran pilota» : ROMA - Forse Marc Marquez avrebbe voluto come compagno di squadra Johann Zarco, che si è da poco accasato alla KTM per il prossimo biennio. Lo spagnolo non lesina infetti complimenti al francese in un'...

MotoGp test Jerez - Zarco : «Sono molto soddisfatto» : Jerez DE LA FRONTERA - Johann Zarco sta raccogliendo grandi risultati, con due podi nelle ultime due gare e il secondo posto nel Mondiale, mentre i piloti ufficiali Yamaha sembrano brancolare nel buio ...