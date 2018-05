MotoGp | niente di rotto per Crutchlow | la sua presenza al Gp di Le Mans resta però in

MotoGp : Zarco ha scelto - niente Honda. Sarà KTM per due anni : niente Honda. Johann Zarco ha scelto e ieri mattina, prima della gara, ha comunicato alla KTM di avere accettato la loro offerta per il 2019 e 2020. Una scelta non facile e parecchio pensata, da parte ...

MotoGp - Marc Marquez scorretto con Vinales : niente pole - penalizzato in griglia : C'è un giudice in MotoGp : lo spagnolo Marc Marquez , su Honda , è stato penalizzato di tre posizioni e scatterà dal quarto posto al Gp delle Americhe a Austin, in Texas. Il campione del mondo in carica aveva ottenuto la pole position con record sul giro nelle qualifiche, ma era stato messo sotto indagine per aver disturbato Maverick Vinales 'procedendo lentamente in pista'. Il numero ...