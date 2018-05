MotoGP | Le Mans | le qualifiche e la pole in diretta LIVE

Diretta MotoGP Le Mans 2018/ Streaming video SKY qualifiche live : via alla FP4 : Diretta MotoGp qualifiche, FP3 e FP4 live del GP Francia 2018 a Le Mans: cronaca e tempi delle sessioni in programma sul circuito Bugatti (oggi sabato 19 maggio)(Pubblicato il Sat, 19 May 2018 13:02:00 GMT)

Andrea Iannone a Le Mans con un nuovo casco rosso fiammante, il pilota della Suzuki porta in testa una novità non indifferente Andrea Iannone affronterà domani il quinto appuntamento del mondiale di MotoGp. Il pilota della Suzuki esordirà con un nuovo casco sul circuito Bugatti di Le Mans, dopo l'ottimo terzo posto ottenuto appena due settimane fa a Jerez. Un elmetto tutto rosso quello del motociclista di Vasto, dedicato al film Marvel ...

Le Yamaha circondano Marquez e tengono dietro la coppia Ducati, mentre dai primi 10 - e dunque costretti alle Q1, le qualifiche dei peggiori - sono fuori gli altri della Honda, Crutchlow, ...

Maverick Vinales davanti a tutti al termine della terza sessione di prove libere del Gp di Francia Pista di Le Mans infuocata questa mattina nella terza sessione di prove libere del Gp di Francia di MotoGp. I piloti della categoria regina sono tornati in pista dopo a caccia del pass per le Q2 di questo pomeriggio. Una sessione positivissima per la Yamaha che piazza Maverick Vinales davanti a tutti: lo spagnolo ha beffato sul finale il ...

Il sabato di Le Mans si è aperto con le libere 3 di Moto3. A sorpresa il più veloce è stato Ramirez in 1:42.111. Lo spagnolo anticipa di un soffio Antonelli, +0.029. Terzo tempo per Rodrigo, +0.

Che fosse un GP favorevole alla Yamaha si sapeva, ma che il team riuscisse a chiudere la prima giornata in pista con ben tre piloti nelle prime 5 posizioni non era certo scontato, anche perchè, come ...

Una giornata quindi positiva per il campione del mondo in carica di MotoGp nonostante le difficoltà solitamente riscontrate sulla pista francese. Marc Marquez stesso si è infatti detto ...

Marc Marquez sorpreso dai risultati di oggi nelle prove libere del Gp di Francia: lo spagnolo della Honda soddisfatto. E sul rinnovo di Dovizioso con la Ducati… Botta e risposta tra Marquez e Dovizioso oggi a Le Mans nelle prime sessioni di prove libere del Gp di Francia. Lo spagnolo della Honda ha chiuso davanti a tutti le Fp1, beffando sul finale il suo rivale della Ducati, che ha però prontamente risposto nelle Fp2 di questo pomeriggio. ...

Il Motomondiale si trasferisce in Francia tra le curve del circuito di Le Mans. Oggi giornata di libere in attesa della caccia alla pole di domani A due settimane da Jerez, ecco la seconda tappa europea per la classe regina delle due ruote. Tra mercato (con Andrea Dovizioso fresco di rinnovo con Ducati fino al 2020) e lotta al titolo, i piloti tornano in pista a Le Mans per il quinto appuntamento stagionale. Il padrone di casa, Johann ...