MotoGp | la Gp Commission cambia la procedura di partenza | mai più un altro caso come

(Di sabato 19 maggio 2018) Dopo quanto accaduto in Argentina, la Gran Prixha deciso di modificare ladi: ecco tutte le novità Quanto accaduto prima del Gp d’Argentina non si verificherà più, la Grand Prixha modificato ladiper evitare un’altra griglia dicon tutti i piloti distanziati di quattro file dal poleman. AFP/LaPresse I commissari hanno deciso che, nelin cui un pilota debbare gomme prima del giro di riscaldamento, potrà partire dalla sua regolare posizione effettuando però un ride through durante la gara. Penalità questa non prevista se il cambio moto è dovuto a motivi tecnici. Se il cambio gomme invece viene effettuato dopo il warm up lap, il pilota dovrà partire dalla pit lane e effettuare un ride through, a meno che il cambio non sia dovuto anche qui a problemi tecnici. Se saranno più di 10 i piloti a ...