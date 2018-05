MotoGP | GP Francia 2018 | risultati e classifiche delle prove libere 3 Maverick Vinales

MotoGP Francia - Viñales a razzo nelle Libere 3 : Marquez gli è incollato, poi le altre Yamaha di Rossi e Zarco: 5° e 6° tempo finale per Dovizioso e Lorenzo

MotoGP - GP Francia 2018 : risultati e classifica delle prove libere 3 e del combinato. Maverick Vinales davanti a tutti - Valentino Rossi chiude terzo : Nelle prove libere 3 del GP di Francia 2018, quinta tappa del Mondiale di MotoGP, il migliore è stato Maverick Vinales in sella alla Yamaha con il crono di 1’31″619 a precedere la Honda di Marc Marquez (1’31″774) e la Yamaha di Valentino Rossi (1’31″810). Fuochi d’artificio nel finale con caduta anche per il leader del Mondiale. Più attardato Andrea Dovizioso (15°) che però rientra nella top 10 della ...

LIVE MotoGP - GP Francia 2018 in DIRETTA : prove libere 3. Test importante in vista di qualifiche e gara : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle prove libere 3 del GP di Francia 2018, quinta prova del Mondiale di MotoGP. Sul tracciato francese sessione di prove importante per definire gli assetti in vista delle qualifiche e della gara di domenica nella classe regina. Le FP3 saranno, infatti, decisive per definire il quadro dei qualificati alla Q1 ed alla Q2, importanti nel time-attack. Andrea Dovizioso e Marc Marquez sono apparsi decisi in ...

MotoGP Francia 2018 - Qualifiche - Diretta Esclusiva Sky Sport MotoGP HD e differita Tv8 : Una firma sul contratto e un record sul giro a Le Mans ( Diretta Esclusiva Sky Sport MotoGP HD e differita Tv8). È stata una giornata piena di soddisfazioni quella di Andrea Dovizioso sul mitico circuito francese, dove tra i box e la pista ha messo di buon umore anche il team Ducati, dove resterà fino al 2020, e tifosi che sperano di vederlo trionfare nel mondiale in sella alla Rossa di Borgo Panigale. Tutto si è ...

MotoGP Francia 2018 - Dovizioso domina le libere 2. Risultati e tempi : Fresco di rinnovo con la Ducati, il pilota forlivese gira più veloce di tutti. Secondo il campione spagnolo Marc Marquez, terzo Valentino Rossi

MotoGP - Francia Dovizioso sfreccia nelle libere - Rossi è terzo : LE MANS - In attesa di raccontare la sua lunga storia d'amore con Ducati e il fresco rinnovo del contratto con l'azienda di Borgo Panigale , 'Sono stracontento, l'anno scorso stagione strepitosa ma ...