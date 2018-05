MotoGp Francia | pole a Zarco

MotoGp Francia 2018 - Zarco in pole. La griglia di partenza di Le Mans : Sorpresa dalla Yamaha non ufficiale. Marquez e Petrucci in prima fila, Dovi in seconda. Indietro Rossi e Vinales MotoGp Francia 2018, orari tv di Le Mans , diretta Sky e differita tv8,

MotoGp - GP Francia 2018 : qualifiche. Johann Zarco profeta in patria! Pole straordinaria davanti a Marquez e Petrucci - nono Rossi : Johann Zarco centra una Pole position straordinaria nel Gran Premio di Francia della MotoGP 2018 e viene eletto come “profeta in patria” dato che si corre sul tracciato di Le Mans. Il francese del team Yamaha Tech3, infatti, stampa un impressionante 1:31.185 e stacca Marc Marquez (Honda) di 108 millesimi ed il nostro Danilo Petrucci (Ducati Pramac) di 196. Giro straordinario, dunque, per il padrone di casa che conferma di essere ...

Incidente Crutchlow - come sta?/ Video - caduta terribile in qualifica a Le Mans (MotoGp Francia 2018) : Incidente Crutchlow, come sta? Video, caduta terribile in qualifica a Le Mans (MotoGp Francia 2018). Brutto volo per l'esperto pilota inglese della Honda, durante la Q2(Pubblicato il Sat, 19 May 2018 14:39:00 GMT)

MotoGp - Francia : terze libere a Vinales - poi Marquez e Valentino : Maverick Vinales su Yamaha è stato il più veloce nella terza sessione di prove libere del gran premio di Francia di MotoGp con il tempo di 1'31?619. Alle sue spalle Marc Marquez su Honda , 1'31?774, e ...

LIVE MotoGp - GP Francia 2018 in DIRETTA : qualifiche. Valentino Rossi e Dovizioso ci provano per la pole-position! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP di Francia 2018, quinta tappa del Mondiale MotoGP. Scatta la lotta per la conquista della pole position e per definire la griglia di partenza in vista della gara di domani: i piloti sono molto vicini tra loro, si preannuncia una bella battaglia tra diversi contendenti. Andrea Dovizioso vuole regalarsi un risultato di prestigio dopo il rinnovo firmato con Ducati, Marc Marquez cerca ...

MotoGp - Francia - terze libere a Vinales : Maverick Vinales su Yamaha è stato il più veloce nella terza sessione di prove libere del gran premio di Francia di Motogp con il tempo di 1'31?619. Alle sue spalle Marc Marquez su Honda (1'31?774) e la Yamaha di Valentino Rossi (1'31?810). Quarto tempo per la Yamaha del team satellite Tech3 guidata da Zarco che chiude con un distacco di +0.247 da Vinales. --Al quinto posto c'è invece la prima Ducati, quella di Andrea Dovizioso (+0.317), davanti ...

MotoGp - Francia : nelle terze libere di Le Mans le Yamaha braccano Marquez : LE Mans - Le Yamaha circondano Marquez e tengono dietro la coppia Ducati, mentre dai primi 10 - e dunque costretti alle Q1, le qualifiche dei peggiori - sono fuori gli altri della Honda , Crutchlow, ...