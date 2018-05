Motocross | GP Germania MXGP 2018 | a che ora gareggia Tony Cairoli? Il programma e gli

Motocross - GP Germania 2018 : Kiara Fontanesi è seconda in gara-1 a Teutschenthal : E’ tornato protagonista in questo weekend il Mondiale femminile di Motocross, a Teutschenthal (Germania), per la terza tappa in calendario. Andate in archivio le prime due prove dell’annata (in Trentino ed in Portogallo), la nostra Kiara Fontanesi (Yamaha), campionessa del mondo in carica, era pronta a dare l’assalto alla rivale neozelandese Courtney Duncan (Yamaha), in vetta al campionato, nella gara-1 odierna. Le ottime ...