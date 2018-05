Motocross | GP Germania 2018 | Kiara Fontanesi è seconda in gara-1 a Teutschenthal

oasport

(Di sabato 19 maggio 2018) E’ tornato protagonista in questo weekend il Mondiale femminile di, a), per la terza tappa in calendario. Andate in archivio le prime due prove dell’annata (in Trentino ed in Portogallo), la nostra(Yamaha), campionessa del mondo in carica, era pronta a dare l’assalto alla rivale neozelandese Courtney Duncan (Yamaha), in vetta al campionato, nella-1 odierna. Le ottime prestazioni nel corso delle prove avevano dato ottime indicazioni alla rider di Parma. Ancora una volta, però, è stata la Duncan ad arrivare davanti, conquistando la quarta vittoria consecutiva con 6″902 di vantaggio sue 24″605 sull’olandese Nancy van de Ven (Yamaha). Con questi risultati l’oceanica si è portata a quota 115 punti nella graduatoria generale mentre l’azzurra è quarta a -19 dalla rivale. Unache ...