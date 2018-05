Moto3 – Qualifiche Le Mans | Jorge Martin colleziona l’ennesima pole position | dalla prima

LIVE Moto3 - GP Francia 2018 in DIRETTA : qualifiche. Italiani a caccia della pole : OASport vi propone la DIRETTA LIVE delle prove libere 3 e delle qualifiche di Moto3 del GP di Francia, quinto round del Mondiale 2018 : cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Si comincia a ...

LIVE Moto3 - GP Francia 2018 in DIRETTA : qualifiche. Italiani a caccia della pole - Martin e Canet gli avversari : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle prove libere 3 e delle qualifiche di Moto3 del GP di Francia, quinto round del Mondiale 2018. Sul tracciato di Le Mans sarà grande sfida, come al solito, nella minima cilindrata. Il favorito per la p.1 è lo spagnolo Jorge Martin, molto veloce nel corso dei turni di libere al pari del connazionale Aron Canet. Un confronto Spagna-Italia animato da quanto sapranno fare i nostri Marco Bezzecchi, Enea ...

Moto2 e Moto3 : la diretta delle qualifiche dal GP di Jerez : Sono Bagnaia e Martin gli uomini da battere rispettivamente in Moto2 e Moto3. Il pilota dello Sky Racing Team VR46, secondo nel 2017 alle spalle di Alex Marquez, comanda dopo tre gare con 10 punti di ...

Moto3 - GP Americhe 2018 : risultato e classifica qualifiche. Jorge Martin in pole in Texas. Fabio Di Giannantonio quinto - il migliore degli italiani : E’ dello spagnolo della Honda (Team Gresini) la pole del terzo round del Mondiale 2018 di Moto3. Sul tracciato di Austin (Stati Uniti) l’iberico ha fatto valere le sue grandi qualità nel giro secco sfruttando al meglio una pista che, di giro in giro, si è asciugata. Inizialmente i piloti, infatti, hanno girato con gomme rain ma negli ultimi 15′ un vero e proprio show con pneumatici slick premiante Martin. In seconda piazza ...

LIVE Moto3 - GP Americhe 2018 in DIRETTA : prove libere e qualifiche. Risultati e aggiornamenti in tempo reale : uon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE di prove libere e qualifiche del GP delle Americhe di Moto3. Tutti a caccia di Jorge Martin! È stato lo spagnolo il più veloce nella prima giornata del weekend, mostrandosi l’uomo da battere anche ad Austin. Nella sua scia, però, c’è il suo rivale e connazionale Aron Canet, leader del Mondiale. Ma ci sono anche gli italiani: Fabio Di Giannantonio, Marco Bezzecchi, Lorenzo Dalla Porta, Enea ...

LIVE Moto3 - GP Argentina 2018 in DIRETTA : qualifiche. Arbolino POLE!!!! Bezzecchi secondo! E' festa italiana nel time-attack!! : Sarà, dunque, la grande occasioni per i nostri portacolori? Enea Bastianini ha chiuso il venerdì , clicca qui per la cronaca, con il miglior tempo assoluto, ma Lorenzo Dalla Porta e Tony Arbolino ...

Moto3 - GP Argentina 2018 : risultato e classifica qualifiche. Tony Arbolino in pole position davanti a Marco Bezzecchi! : Altro giro, altra pole italiana in Moto3. Tony Arbolino partirà davanti a tutti domani nella gara del GP di Argentina. Il pilota del team Marinelli Rivacold Snipers ha approfittato alla grande delle particolari condizioni meteo di Termas de Río Hondo, stampando il miglior tempo in 1’53″782. La qualifica è stata infatti condizionata dalle temperature basse e dal tracciato ancora umido per le gocce di pioggia scese nel corso della ...

LIVE Moto3 - GP Argentina 2018 in DIRETTA : qualifiche. Bastianini e Antonelli a caccia della pole - Martin favorito. : Bentrovati alla DIRETTA LIVE delle qualifiche della Moto3 del Gran Premio di Argentina 2018. Sul tracciato di Termas de Rio Hondo si inizia a fare sul serio in vista della gara di domani, con la consueta sfida tra spagnoli e italiani. I grandi favoriti per la pole position sono Jorge Martin e Aron Canet, grandi protagonisti anche a Losail, anche se nella giornata di ieri si sono nascosti nelle due prime sessioni. Sarà, dunque, la grande ...

Moto3 Qatar - qualifiche difficili per lo Sky Racing Team VR46 : LOSAIL - Qualifica complicata più complicata del previsto Sky Racing Team VR46 nella Moto3. Nicolò Bulega e Dennis Foggia partiranno per la gara rispettivamente dalla 22esima e 25esima posizione. ...

Moto3 - GP Qatar 2018 : risultato e classifica qualifiche. Niccolò Antonelli in pole! Martin 2° per un millesimo : E’ un Niccolò Antonelli di lusso quello di queste qualifiche del GP del Qatar, primo round del Mondiale 2018 di Moto3. Una pole strappata nell’ultimo tentativo sfruttando il gioco delle scie e precedendo di appena un millesimo lo spagnolo Jorge Martin. Il pilota della Honda, del team di Paolo Simoncelli, è stato bravissimo ad interpretare il momento giusto in un turno reso molto complicato dalla presenza di tanto vento e sabbia in ...